Piste cyclable controversée à Saint-Michel: «Ça crée un changement et ce moment-là est désagréable»

Le projet de piste cyclable sur les rues Querbes et Ball à Montréal qui retirera 250 places de stationnements sera mieux perçu une fois qu’il sera mis en place selon la mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, qui dit malgré tout comprendre les réticences que peuvent avoir ses citoyens.

C’est ce qu’elle a mentionné en entrevue à LCN en faisant référence au projet de Réseau express vélo, qui a connu du succès après avoir essuyé de nombreuses critiques lorsqu’il a été annoncé et lors de sa construction.

«Ça crée un changement, ce moment-là est désagréable, affirme-t-elle. Je suis très consciente que les gens vont devoir se stationner plus loin et chercher un peu plus au début. L’année dernière on a fait une piste sur la 1re avenue et on a vécu un peu la même chose et en ce moment.»

«Ce sont maintenant des centaines de vélos qui, tous les jours, traversent de manière sécuritaire l’autoroute métropolitaine qui est quand même une barrière importante, continue-t-elle. À terme, je pense que personne n'a envie de revenir en arrière là-dessus.»

La mairesse est également revenue sur les manifestations qui ont causé quelques altercations en marge de la séance du conseil d’arrondissement, mardi soir.

«Ce n’est pas des images qui nous rendent heureux, dit-elle. De façon générale, des altercations ce n’est jamais quelque chose que l’on souhaite. Ceci étant dit, c’est le seul accrochage qu’il y a eu dans la manifestation hier, qui de façon générale s’est passée de manière très pacifique.»

«Je pense que si les citoyens ont décidé de se déplacer, pour ou contre, c’est parce que c’est important dans leur vie au moment où on se parle», ajoute-t-elle.

Bien que plusieurs résidents soient contre le retrait d’environ 250 places de stationnement, ils seraient pour l’arrivée d’une piste cyclable.

Cependant, des problématiques de sécurité empêchent l’Arrondissement d’installer une voie cyclable tout en maintenant les places de stationnement.

«Malheureusement, avec la largeur des rues qu’on a dans le quartier, ce n’est pas une avenue qui est possible, indique la mairesse. On a regardé différentes avenues. On a même regardé la mise en sens unique de la rue Querbes pour voir si c’était possible, mais pour des raisons de sécurité, parce que c’est un secteur qui est quand même enclavé pour les véhicules d’urgence, ce n’était pas une alternative qui était possible.»

C’est pourquoi l’Arrondissement fait face à un choix.

«Soit on accepte le statu quo, donc de vivre dans un quartier où il y a une famille sur deux qui n’a pas de voiture et de n’offrir aucune alternative sécuritaire aux personnes qui se déplacent à vélo, soutient-elle. Ou on fait le choix de prendre une rue et de la sécuriser pour cette utilisation, avec pour conséquence la perte de stationnements.»

