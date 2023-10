Pour une porte-parole issue de la diversité à Québec solidaire

Nous, personnes de la diversité et membres de Québec solidaire, donnons notre appui à Ruba Ghazal pour devenir la prochaine porte-parole féminine de notre parti.

L’inclusion et la diversité sont des valeurs fondatrices de Québec solidaire. Pourtant, nous remarquons que nous avons encore du travail à faire pour attirer les personnes issues de l’immigration et appartenant aux minorités visibles dans notre parti.

Pour nous, Ruba représente les ponts politiques que nous devons bâtir pour être entendus par une majorité de la population québécoise. Elle est capable de créer des ponts entre les minorités et la majorité, entre la ville, la banlieue, la ruralité, bref entre les régions dans toutes leurs diversités.

Exemple d’inclusion

Ruba en elle-même est un exemple d’inclusion à l’heure où le gouvernement actuel fonde sa popularité sur la division entre le « eux » menaçant et le « nous » idéalisé, supposément mis en péril par l’immigration.

Elle n’est pas née ici, mais elle est une fière enfant de la loi 101. D’origine palestinienne, elle a embrassé le Québec, son histoire, son peuple, sa culture, son territoire et son projet d’indépendance. Ruba comprend mieux que quiconque le Québec. Elle a la capacité de parler aux gens qui habitent partout sur son territoire et qui pensent en termes d’avenir de la nation québécoise.

Nous sommes d’avis que le discours nationaliste inclusif et rassembleur mis de l’avant par Ruba permettra de construire un discours sur l’avenir du Québec, sur ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir en étant maîtres chez nous.

C’est cette vision portée par Ruba qui nous aidera certainement à faire avancer Québec solidaire après les résultats décevants de la dernière élection. Seule elle peut apporter un discours profondément national qui parle à l’ensemble des Québécoises et des Québécois, sans jamais oublier les gens issus de l’immigration.

Membre fondatrice

Ruba est une membre fondatrice de Québec solidaire. Elle a fait ses premiers pas en politique comme jeune militante féministe aux côtés de Françoise David et Manon Massé dont elle porte l’héritage. Son histoire personnelle, son expérience et son positionnement politique clair sur l’inclusion, l’indépendance, le féminisme, l'environnement et la justice sociale font d’elle la candidate tout indiquée pour co-diriger le parti.

Une femme d’expérience arrivée au Québec ne parlant pas le français, qui l’a appris dans une classe d’accueil, qui porte le Québec en elle et l’aime profondément, c’est ce que ça nous prend comme porte-parole femme en 2023.

Nous lançons cet appel : si vous vous reconnaissez dans les valeurs de Québec solidaire, joignez-vous à nous pour faire élire Ruba Ghazal porte-parole féminine. Imaginez le symbole fort que notre parti enverrait. Québec solidaire a besoin de vous. Peu importe qui vous êtes et d’où vous venez, il y a de la place chez nous pour faire encore plus grandir notre parti et amener plus loin notre projet de société.

C’est avec la diversité que nous allons contrer le nationalisme identitaire de droite et que nous allons mettre de l’avant notre nationalisme moderne, inclusif et progressiste.

C'est avec Ruba Ghazal et son discours national que nous allons progresser.

Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion

Ernesto Castro Roch, ex-candidat dans Rousseau

Laura Avalos, ex-candidate dans Gatineau

Annabelle Lalumière, ex-candidate dans Orford

Hilal Pilavci, ex-candidate dans D’Arcy-McGee

Rabah Moulla, ancien membre du Comité de coordination national de Qs et ex-candidat dans Chomedey

Shophika Vaithyanathasarma, ex-candidate dans Marie-Victorin

David Touchette, ex-candidat dans Westmount-St-Louis

Fabien Torres, ex-candidat dans Groulx

Georges Goma, membre de QS-Charlebourg

Tatyana Litovchenko, membre de QS-Jean-Talon

Magdouda Oudgit, membre de QS-Taillon

Amira Bouacida, membre de QS-Laval

Chetan Singh Rajpurohit, membre de QS-Laurier-Dorion

Houda Rochdi, membre de QS-Acadie

Isabella Robinson, membre de QS-Verdun

Mahmoud Raza Baig, membre de QS-Laurier-Dorion

Dalila Assefsaf, membre de QS-Mercier

Wassyla Hijabi, membre de QS-Laurier-Dorion

Roger Rashi, membre de QS-Laurier-Dorion

Mounia Chadi, membre de QS-Gouin

Zahia El Masri, membre de QS-St-Laurent

Hiba Mekrebi, membre de QS-Mercier