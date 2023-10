Presque 10 000$ pour un vol: la grande patronne de Radio-Canada ne voyage pas à rabais

Comme son ex-vice-président de la section française Michel Bissonnette, la grande patronne de Radio-Canada, Catherine Tait, a obtenu des remboursements de billets d’avion pour l’Europe dont les montants avoisinent les 10 000 $.

Le Journal a constaté qu’en novembre 2021, la présidente et directrice générale de Radio-Canada/CBC, Mme Tait, s’est rendue à Lausanne, en Suisse, afin de rencontrer les hauts dirigeants du Comité international olympique; un aller-retour qui a coûté 9786 $, selon ce que la section « divulgation proactive » du site web de Radio-Canada/CBC rapporte.

Les rapports de dépenses de Mme Tait démontrent que de juillet 2019 à juillet 2023, l'ensemble des coûts pour le remboursement de ses billets d'avion totalisent 84 736 $, alors que ses dépenses complètes pour la même période sont de 164 719 $.

À titre d’exemple, en février 2020, la grande patronne de la Société d’État a enregistré une dépense de 7285 $ en transport aérien afin de se rendre au Festival du film de Berlin. Puis, en mars 2022, un voyage d’affaires de Mme Tait à Londres, Genève et Bruxelles – le but de cette visite était cette fois de rencontrer des employés de CBC qui œuvrent à Londres, ainsi que le P. DG de BBC et le président de l’Union européenne de radio-télédiffusion, entre autres, a coûté 9230 $. À la fin de la même année, la tête dirigeante a également enregistré une dépense de 7107 $ en billets d'avion pour un événement d’affaires qui se tenait à Tokyo.

La règle est respectée, selon Radio-Canada

Questionné par Le Journal par rapport à ces montants, le siège social de Radio-Canada/CBC soutient que les dépenses de Mme Tait relatives au transport aérien respectent « la règle relative aux déplacements d’affaires de l'équipe de la haute direction et du conseil d'administration. »

« [la règle] stipule que ces derniers peuvent réserver en classe affaires pour les trajets de plus de 850 km (aller simple) », nous a-t-on précisé par courriel, mardi. « Nos déplacements sont traités de manière cohérente et responsable dans le respect de la règle relative aux déplacements d’affaires mentionnée plus haut. »

Dispendieux vols vers l’Ouest

Toujours selon les rapports rendus publics par Radio-Canada/CBC, on constate que depuis le début de la présente année, Mme Tait a visité l’Ouest canadien à plus d’une reprise, notamment pour se rendre à Vancouver, Edmonton et Régina – des vols en classe affaires qui ont chacun coûté plus de 3000 $, le plus cher étant celui pour Edmonton, à 3847 $.

Les billets d'avion occupent une grande partie des dépenses

2019

Total des dépenses : 33 310 $

Billets d’avion : 20 876 $

2020

Total des dépenses : 18 388 $

Billets d’avion : 11 840 $

2021

Total des dépenses : 13 661 $

Billets d’avion : 9786 $

2022

Total des dépenses : 68 125 $

Billets d’avion : 26 691 $

2023

Total des dépenses : 31 235 $

Billets d’avion : 15 543 $

Des vols à plus de 6000 $ pour un autre vice-président

Il n’y a pas que Catherine Tait et Michel Bissonnette qui profitent de la classe affaires parmi les hauts dirigeants de Radio-Canada/CBC quand ils sont appelés à se déplacer hors du pays. Le vice-président principal, Développement d’entreprise, Claude Galipeau, a aussi pu traverser l’Atlantique en évitant la section économique, montrent les rapports de dépenses consultés par Le Journal. En septembre 2019, un déplacement vers Helsinki et Amsterdam pour assister à une conférence des diffuseurs publics internationaux a coûté plus de 6500 $ en billet d’avion. En 2022, M. Galipeau a aussi réclamé des remboursements de 6000 $ chacun pour des vols vers Londres et Paris, où sa présence était requise pour une conférence et des réunions d’affaires.