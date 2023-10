Sherbrooke : une femme atteinte d’Alzheimer manque à l’appel

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) demande l’aide du public pour retrouver une sexagénaire atteinte d’Alzheimer qui manque à l’appel depuis mercredi matin.

Hélène Miller, 69 ans, a quitté la résidence Fleuri-Bois, où elle habite, aux alentours de 11h30 le 4 octobre. C’est vers 12h15 que sa disparition a été signalée au SPS.

PHOTO FOURNIE PAR LE SERVICE DE POLICE DE SHERBROOKE

Elle se déplace à pied et est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Selon les informations des autorités, la femme âgée mesure 1,52 m (5 pi), pèse 94 kg (207 lb) et a les cheveux blond-roux. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail vert et un pantalon noir.

Toute personne ayant de l’information permettant de retrouver Hélène Miller est priée de communiquer avec la police de Sherbrooke au (819)821-5555.