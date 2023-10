Suivi de la Commission Viens: des résultats «en deçà des attentes», constate le Protecteur du citoyen

Près de quatre ans après la publication du rapport de la Commission Viens, le gouvernement n’a toujours pas de stratégie globale pour améliorer la relation entre les Autochtones et les services publics au Québec, constate le Protecteur du citoyen.

«Un peu moins du tiers des appels à l’action de la commission viens sont réalisées ou entamées de manière satisfaisante», a souligné l'ombudsman du Québec, Marc-André Dowd, dans son premier rapport de suivi publié mercredi.

Présenté à l’automne 2019, le rapport de la Commission Viens contenait 142 recommandations pour tenter d’améliorer les relations avec les peuples autochtones.

Quatre ans plus tard, le taux d’atteinte des résultats est «en deçà des attentes», notamment parce qu’il manque toujours une «stratégie d’ensemble du gouvernement du Québec au regard du suivi des appels à l’action» du rapport, a écrit le protecteur dans son document de 170 pages.

Le fait que l’avis des représentants des Premières Nations et des Inuit n’est pas suffisamment considéré est également en cause, note M. Dowd. «Leur contribution, a-t-il indiqué, n’est souvent sollicitée qu’après la prise de décisions par l’appareil de l’État.»

Sur le plan des «actions à portée transversale», seulement 3 des 26 recommandations ont été pleinement réalisées, alors que quatre autres ont eu des «suites satisfaisantes». Par conséquent, les solutions se font toujours attendre en matière de logement, d’éducation et de sécurité des femmes, dans les milieux autochtones.

Seulement 4 des 13 appels à l’action en ce qui concerne les services policiers, l’enjeu à l’origine de la Commission Viens, ont eu des suites satisfaisantes. Le taux de réussite est plus faible encore en ce qui a trait aux services de santé et aux services sociaux, où une seule des 34 recommandations est pleinement réalisée.

«Je suis conscient de l’ampleur des changements nécessaires et certains mettront plus de temps à se concrétiser vu l’importance des enjeux», a nuancé M. Dowd. «Toutefois, je constate que les initiatives demeurent morcelées et que les progrès sur des réformes urgentes se font attendre.»

Questionné à ce sujet pendant la période de questions, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a soutenu que le gouvernement a posé plusieurs gestes concrets pour améliorer la situation, tout en reconnaissant avoir encore beaucoup de pain sur la planche.

«Est-ce que c’est fini ? La réponse est non. On a une liste d’actions. Ce matin, on reçoit ça avec beaucoup d’humilité, on sait qu’il y a encore du travail à faire. On ne corrigera pas 400 ans en quelque temps. C’est vrai que ça va prendre du temps», a-t-il dit.