Un chien en détresse sauvé mystérieusement par des crocodiles

Un chien en détresse pourchassé par d’autres canidés s’est réfugié dans une rivière infestée de crocodiles, mais curieusement les alligators l’ont épargné et sauvé d’une noyade, un comportement qui n’a pas manqué d’intriguer les scientifiques.

L’histoire se passe près de la ville indienne de Bombay où le canidé qui fuyait une meute de congénères errants s’est retrouvé malgré lui entouré de crocodiles dans l’étendue d’eau, fort heureusement peu profonde, selon ce qu’a rapporté le magazine «Geo».

En effet, pour éviter la meute à ses trousses, le petit chien a cru bon de plonger dans la rivière Savitri, un cours d’eau peu profond, mais il tombé en face d’une dizaine d’alligators qui auraient pu en faire une bouchée de ce canidé.

Mais voilà que trois reptiles se sont approchés de l’animal pour, contre toute attente, l’escorter jusqu’à la berge, un comportement inattendu a intrigué les scientifiques qui ont analysé les images d’une vidéo pour tenter de comprendre cette réaction empreinte d’empathie.

«Ces crocodiles ont touché le chien avec leur museau et l’ont poussé pour qu’il avance plus loin, afin qu’il remonte en toute sécurité sur la berge et qu’il s’échappe», ont indiqué les auteurs d’une étude publiée dans le «Journal of Threatened Taxa».

«Ce qui semblait initialement être un instinct de prédateur classique de l’agresseur envers la malheureuse proie s’est rapidement révélé être un comportement plus docile de la part de deux des trois crocodiles, qui ont guidé le chien loin du site où il aurait été vulnérable», ont-ils ajouté.