Viandes Robitaille ferme son usine de Yamachiche

Un autre coup dur pour l'industrie porcine au Québec: Viandes Yamachiche met la clé sous la porte, si bien que 74 travailleurs perdront leur emploi le 17 novembre.

«On ne se lève pas le matin en voulant fermer une usine, a mentionné d'emblée Carl Robitaille, directeur général de Viandes Robitaille. C'est une décision qui est pénible. Ce n’est pas une décision liée avec la performance de l'usine, mais c'est une décision qui est nécessaire aujourd'hui, puis les raisons principalement en fait, c'est des changements de marchés, principalement à l'exportation.»

L'usine située sur le chemin du Canton Sud se spécialise notamment dans des coupes destinées au marché japonais.

Les employés sont informés de la fermeture depuis deux semaines. Aucun de ceux rencontrés par TVA Nouvelles n'a souhaité commenter à la caméra leur avis de licenciement collectif.

Le maire de Yamachiche, Paul Carbonneau, s’est dit pour sa part surpris de la nouvelle. «Je trouve ça vraiment triste. Ce n'est jamais facile une fermeture. Ma première pensée est pour les travailleurs, bien sûr. Disons que dans le domaine du porc, il faut s'attendre à plusieurs choses ces temps-ci.»

Le député de Trois-Rivières et ministre du Travail Jean Boulet promet d'accompagner les travailleurs. «Il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis on va former un comité d'aide au reclassement», a-t-il assuré.

Groupe Robitaille a dit avoir déjà des discussions avec Olymel pour relocaliser des employés à son usine de Yamachiche, qui compte 1045 travailleurs. Par écrit, Olymel a précisé que «du point de vue de la main-d'œuvre et des opérations, Olymel/Yamachiche est en mesure de pleinement servir le marché japonais avec ses produits d'Olymel et OlyRobi. Les employés d'OlyRobi de l'ancienne usine pourront, compte tenu de leur expérience, faire application pour un poste dans le secteur des viandes chez Olymel.»

Producteur de porcs à quelques kilomètres de l'usine, le président de la Fédération de l'UPA Mauricie s'inquiète tout de même de cette nouvelle tuile qui s'abat pour la filière du porc. «C'est sûr que c'est encore un coup dans la production. J'espère juste que ce ne sera pas les producteurs qui vont en payer le prix», s'est attristé Martin Marcouiller.

Groupe Robitaille et Olymel n'ont pas encore tranché quant à l'avenir de la bâtisse qui abritait Viandes Robitaille.