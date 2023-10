[VIDÉO] Club illico: voyez les premières images de la 2e saison de «Lac-Noir»

Un loup-garou hors de contrôle sème la terreur dans le thriller Lac-Noir, dont la deuxième saison débarque sur Club illico le 26 octobre prochain.

Dans les premières images dévoilées mercredi, on retrouve la policière Valérie (Mélissa Désormeaux-Poulin) qui doit composer avec son fils Dave (Anthony Therrien), devenu à son tour un loup-garou. Celle qui dit ne s’être jamais sentie autant de danger que maintenant souhaite guérir Dave avec le sérum développé par Mathieu (Victor Andres Trelles Turgeon) avant sa mort.

Comme une pleine lune approche, les membres de la meute sont inquiets, d’autant plus qu’un journaliste (Nico Racicot) rôde aussi au village.

On fait par ailleurs la connaissance de deux membres du Sénat des loups-garous, soit le chef de la division canadienne, Gabriel (Guy Nadon), et le sénateur recrue Raphaël (Henri Picard). Tous deux enquêtent sur les événements tragiques survenus durant la première saison, quand le secret de l’existence des loups-garous a failli être révélé le soir de la lune rouge. Le chef de la meute, le boucher Eddy (Normand D’Amour), se retrouve sur la sellette puisqu’il doit aussi expliquer la mort de son fils Cédric (Pierre-Alexis St-Georges).

PHOTO FOURNIE PAR PIXCOM

Des chambres fortes sont utilisées par les loups-garous pour s'assurer qu’ils ne puissent pas faire de mal quand ils se transforment en bête. C'est le cas de Dave, qui poursuit sa relation avec Jade (Laurie Babin), celle qui l'a rendu loup-garou.

La deuxième saison met également de l’avant le talent des comédiens Pierre-Paul Alain, Louis-David Morasse et Victoria Sanchez. Ceux-ci se joignent à la distribution originale, qui est aussi composée d’Andreas Apergis, Stéphane Demers, Maxime Gibeault, Marie-Evelyne Lessard et Isabelle Miquelon.

PHOTO COURTOISIE

Retour d'Adrien Morot

Le spécialiste en maquillage d’effets spéciaux Adrien Morot, qui a remporté en mars dernier l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures – avec ses collègues Anne Marie Bradley et Judy Chin – pour son travail sur La baleine (The Whale), a collaboré encore une fois sur le plateau de Lac-Noir pour cette deuxième saison réalisée par Frédérik D’Amours et produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu. Les intrigues sont par ailleurs l’œuvre de Charles Dionne, Martin Girard et Frédérik D’Amours.