1000 dindes gratuites pour des familles dans le besoin

L’inflation en affecte plus d’un et les répercussions sont nombreuses, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. Toutefois, grâce à deux organismes et à un généreux don, des familles dans le besoin pourront célébrer l'Action de grâce comme il se doit.

Moisson Montréal a reçu 500 dindes, qui seront distribuées gratuitement aux familles plus démunies. De son côté, l’organisme Jeunesse au Soleil en distribue également 500 depuis jeudi matin à des familles préalablement sélectionnées, à ses locaux de l’avenue du Parc.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Le tout est rendu possible grâce à un don de la Fondation CMA-CGM. Son initiative «Giving Across America» permettra à environ 12 000 Canadiens de bénéficier d'un repas de qualité pour l’Action de grâce.

Chez Jeunesse au Soleil, les demandes ne cessent de croître depuis quelques années. 2000 familles par mois visitent la banque alimentaire, un nombre appelé à augmenter avec l'immigration et l'inflation. D'ailleurs, le portrait des familles aidées change.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«De plus en plus, les gens qui ont des emplois sont pauvres eux aussi», dit Ernest Rosa, directeur des services d’urgence de Jeunesse au Soleil. «Depuis l’année dernière, ça augmente chaque mois. Jusqu’à tant que l’inflation diminue, nos services vont de plus en plus être en demande.»

Des célébrations plus chères pour tous

Cuisiner pour l'Action de grâce coûte plus cher pour tout le monde. Les chiffres de l’Université Dalhousie le prouvent.

Entre octobre 2022 et octobre 2023, le prix de la dinde a augmenté en moyenne de 18%, celui des pommes de terre de 13%. On note aussi des hausses pour le beurre, le lait, les œufs, la farine, le pain et la citrouille, entre autres.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Les personnes aidées par Jeunesse au Soleil aujourd’hui sont évidemment très reconnaissantes de l’aide offerte.

«Avec l’inflation ce n’est pas facile», dit une dame rencontrée par notre journaliste Audrey Folliot. «N’importe quelle aide, aussi petite soit-elle c’est apprécié.»

«Il y a des gens qui travaillent et qui doivent quand même venir dans les banques alimentaires», dit une autre citoyenne. «Le gouvernement doit faire quelque chose, ça n’a pas de sens, ce que le gouvernement donne, ce n’est pas assez.»