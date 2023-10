André Robitaille est en deuil

André Robitaille avait une bien triste nouvelle à annoncer: sa maman, Rollande, est décédée.

On peut dire qu'André Robitaille passe par toute la gamme d'émotions, car après la joie d'avoir célébré son anniversaire le 3 octobre, journée où il a été enseveli de nombreux messages tant de la part de proches que du public, l'animateur et comédien passe aussi des moments plus difficiles en raison du décès de sa maman.



C'est au lendemain de son anniversaire que celui qu'on pourra bientôt voir dans À coeur battant a dévoilé que sa mère était décédée le week-end dernier. L'avis de décès, partagé dans sa publication, indique le 30 septembre.



André Robitaille a tenu à rendre un dernier hommage à une maman «aimante, généreuse, accueillante et drôle».



Voici son touchant message:

«Je passe une semaine bien particulière!

Hier c’était mon anniversaire et je veux vous remercier pour vos nombreux messages, c’est très touchant et vous m’avez fait chaud au cœur.

Je suis tellement bien entouré de mes Amours et amis.es. Je suis un homme chanceux. En plus d’avoir un lien privilégié avec vous depuis tant d’années!

Merci

De plus, c’est le cœur gros que je vous partage une nouvelle plus triste. Notre maman Rollande nous a quitté le week-end dernier. Entourée d’Amour et en douceur son âme s’est décollé de son corps pour commencer son prochain voyage.

Une maman aimante, généreuse, accueillante et drôle. Qui nous inspirera pour le reste de nos jours.

Bon voyage et merci

Prenez soin de vous!

Xxx »



Au cours des dernières heures, de nombreux collègues, amis et abonnés ont pris le temps de lui exprimer leurs sympathies.

On se joint à eux et on en profite pour transmettre nos plus sincères condoléances à André Robitaille ainsi qu'aux proches.