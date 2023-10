Avertissement émis: un risque d’occlusion intestinale lié à l’Ozempic inquiète

La Food and Drug Administration (FDA) a émis jeudi deux avertissements concernant le médicament contre le diabète Ozempic.

Le premier avis met en garde les utilisateurs de l’Ozempic contre d’éventuels risques d’hypoglycémie.

«On le sait, l’Ozempic, sa première fonction, c’est de traiter le diabète. Et on s’est rendu compte que quand les gens prennent ce médicament, très souvent ils ont aussi des médicaments en comprimés qui font baisser leur glycémie, et donc l’Ozempic, lui, libère de l’insuline, et donc il y a des risques d’hypoglycémie», détaille à l’émission Le Québec matin la pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal (UdeM) Diane Lamarre.

«Ce qu’on dit aux gens, c’est de continuer à prendre leurs médicaments, leurs médicaments sous forme de comprimés, mais de rester alertes aux signes et symptômes d’hypoglycémie, comme la sudation, les faiblesses», ajoute-t-elle.

Si l’on ressent ces symptômes, il convient de communiquer avec son pharmacien ou son médecin afin que l’on procède à un ajustement des doses.

Le second avis concerne quelques cas, assez peu nombreux, où un ralentissement au niveau du système digestif a tout de même été noté. Dans certains cas, une occlusion intestinale a également été rapportée par certains utilisateurs du médicament.

«Évidemment, la FDA est prudente, elle dit que ce sont des rapports volontaires, donc des gens qui signalent qu’ils ont ressenti ça. On ne peut pas faire actuellement de lien direct de cause à effet. Mais il y a une alerte, on veut que les gens signalent ce genre de réaction», explique Mme Lamarre.

Encore une fois, la pharmacienne et professeure rappelle qu’il faut être particulièrement vigilant, et porter une attention toute particulière aux signes qui peuvent indiquer un ralentissement intestinal.

«Ça reste un produit intéressant et pertinent pour les gens qui ont un problème d’obésité importante, du diabète, et il y a un facteur de protection cardiovasculaire qui a été démontré, mais attention à une utilisation qui n’est pas indiquée», prévient la spécialiste.

