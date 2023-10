Caitlyn Jenner confie qu'elle ne parle «pas du tout» à son ex-femme Kris Jenner

Caitlyn Jenner a confié qu'elle ne parle « pas du tout » à son ex-femme Kris Jenner. C'est dans l'émission This Morning, mercredi le 4 octobre, que l'ex-athlète de 73 ans a fait ces confidences.

« Kris et moi ne nous parlons plus du tout », a déclaré Caitlyn Jenner lorsqu'on l'a interrogée sur sa relation avec la star des Kardashians. « C'est triste. S'il y a des communications, c'est Sophia Hutchins, ma manager, qui gère. »

Caitlyn Jenner, qui a fait son coming-out en tant que femme transgenre en 2015, a été mariée à Kris Jenner de 1991 jusqu'à leur séparation en 2013. Le couple a deux filles, Kendall, 27 ans, et Kylie, 26 ans, et a élevé les enfants de Kris, Kim, Kourtney, Khloé et Rob. Caitlyn Jenner a également trois fils, Brody, Brandon et Burt, ainsi qu'une fille, Cassandra, issus de précédents mariages.

À propos de sa relation avec ses enfants, la star de la téléréalité a poursuivi : « Quand vous avez autant d'enfants que moi, vous êtes plus proche de certains que d'autres. Et c'est un peu comme ça de ce côté-là de la famille. »

Elle a ajouté : « Je les vois, nous faisons ceci et cela. Je suis beaucoup plus proche du côté Jenner, avec Brandon et Brody, mon fils Burt et ma fille Casey. »



Caitlyn Jenner a ensuite confié qu'elle trouvait « triste » que les relations soient rompues. « Avec Kris, je n'ai vraiment aucun contact. C'est un peu triste, parce que nous avons vécu beaucoup de choses », a déclaré Caitlyn Jenner.

L'ancienne athlète olympique s'est ensuite rendue sur X/Twitter pour rectifier et expliquer qu'elle ne parlait pas à Kris Jenner au sujet de la série House of Kardashian.

« Pour être claire, je suis ravie que @KrisJenner et moi puissions nous parler, partager nos responsabilités parentales et nous voir de temps en temps. Nous avons passé 22 années extraordinaires ensemble. Je voulais dire dans l'interview que je ne lui parle pas / n'ai jamais parlé avec elle dans le contexte de ce projet », a-t-elle écrit.

