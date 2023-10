Chocolats Favoris souhaite reconstruire son magasin de Lévis

L’entreprise Chocolats Favoris veut démolir l’actuel bâtiment patrimonial abritant sa première succursale située dans le Vieux-Lévis, pour en reconstruire un nouveau, au même endroit.

« Malheureusement, la seule option possible, qui nous reste au tableau, c’est la démolition, à notre grande tristesse », soutient Charles Auger, vice-président au développement de l’entreprise lévisienne.

Après avoir exigé plusieurs expertises par des architectes, ingénieurs et constructeurs spécialisés en maisons ancestrales, M. Auger affirme que la bâtisse, située au 32 avenue Bégin, est arrivée à la fin de sa vie utile.

Infiltrations d’eau et risque d’effondrement

Des analyses ont notamment révélé que la maçonnerie d’époque est propice aux infiltrations d’eau, alors que la dégradation importante des murs pourrait mener à un effondrement.

Chocolats Favoris a même dû déménager ses opérations et sa trentaine d’employés dans le quartier Miscéo en septembre 2022, pour des raisons de sécurité. «Une expertise démontrait que la bâtisse était considérée dangereuse et qu’en cas de séisme, il pourrait y avoir des risques assez élevés», mentionne M. Auger.

Une demande de démolition a d'ailleurs été déposée en bonne et due forme jeudi matin, à la ville de Lévis.

Protéger les immeubles

De son côté, Serge Bonin, président du comité de démolition de la ville de Lévis et chef de l’opposition, tient à rappeler que nous sommes encore loin de voir le bâtiment sous le pic des démolisseurs.

«Nous, notre mandat, ce n’est pas de démolir les immeubles, c’est de les protéger le plus possible. On essaie de travailler en ce sens-là », mentionne-t-il, en ajoutant que les dirigeants de Chocolats Favoris devront prouver qu’aucune autre option que la démolition n’est envisageable.

Selon lui, bon nombre de citoyens pourraient s’opposer à cette demande de démolition. «C’est évidemment un secteur sensible, un secteur patrimonial très fréquenté [...] Beaucoup de gens sont attachés au patrimoine et c’est naturel», dit-il.

Une consultation publique est notamment prévue au cours des prochains mois, au terme d’une analyse approfondie du dossier, soutient-il.

Contre-expertise

Une contre-expertise pourrait même être exigée dans cette affaire, rallongeant ainsi les délais, qui varient habituellement entre trois et six mois pour de tels dossiers, affirme-t-il.

La décision pourrait ensuite être portée en appel, rappelle M. Bonin.

Un geste significatif

Pour sa part, le maire de Lévis, Gilles Lehouiller, voit d’un bon œil la démarche de Chocolats Favoris.

«L’entreprise porte un geste significatif en voulant installer la maison-mère de façon permanente dans le Vieux-Lévis», a-t-il indiqué par l’entreprise de son attaché de presse, Alexandre Boudreau-Forgues.

L’histoire de Chocolats Favoris

Dans une éventuelle nouvelle bâtisse, située à la même adresse, le vice-président de Chocolats Favoris affirme que « l’esprit des origines » de l’entreprise et de l’immeuble sera mis de l’avant lors de la construction.

Une attention particulière sera aussi portée au respect du cachet actuel, dit-il.

Des espaces verts et un accès aux personnes à mobilité réduite feraient notamment partie des améliorations apportées à la nouvelle construction.

La « maison-mère », représente les « racines » du chocolatier, alors qu’elle a été ouverte en 1979. À l’époque dans le secteur de Lauzon, Chocolats Favoris est déménagé sur la rue Bégin en 1996, avant d’être acheté par les actuels dirigeants de Chocolats Favoris, en 2012.

