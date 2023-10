Des frappes contre les Hells pour «éviter des débordements» selon un ancien policier

La perquisition menée mercredi soir contre un repaire des Hells Angels en Beauce serait une manière pour les policiers de démontrer qu’ils sont toujours en contrôle en pleine montée de la violence entre les groupes criminels, selon un ancien sergent-détective.

« Il faut avoir un œil sur ceux qui sont justement au cœur de cette escalade [de violence] », analyse l’ancien policier au Service de police de la Ville de Québec, Roger Ferland. « Et [les Hells Angels], on connaît leur adresse, contrairement à certains gangs de rue. »

La frappe de mercredi soir à Frampton, en Beauce, a mené à l’arrestation de trois personnes et à la saisie d’armes et de munitions. La Sûreté du Québec précise maintenant que les trois hommes ont été relâchés en attendant la suite des procédures judiciaires.

Le groupe tactique d’intervention de la SQ a notamment été mobilisé pour la perquisition à Frampton.

« On ne veut pas juste faire un spectacle », précise M. Ferland. « On veut montrer qu’on est efficaces [...] et envoyer le message [aux criminels] qu’on ne peut pas se permettre d’avoir des débordements. »

Capture d'écran TVA Nouvelles

Roger Ferland ajoute qu’en plus des frappes plus médiatisées contre les motards, plusieurs arrestations ont également visé des membres des gangs de rue et qu’on cherche à « rééquilibrer les côtés » de ce conflit criminel.

De son côté, le maire de Frampton, Jean Audet, n’a pas voulu commenter l’opération policière dans sa municipalité, se limitant à dire qu’il laissait les policiers mener leur enquête.