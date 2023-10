La directive de Hockey Canada visant à interdire la nudité dans les vestiaires de hockey mineur est vue d’un bon œil par l’ex-hockeyeur Antoine Roussel, qui aurait toutefois préféré une meilleure éducation auprès des entraîneurs afin d’éviter que cela devienne un règlement.

C’est ce que l’ancien joueur des Stars de Dallas a affirmé en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«C’est sûr qu’il y a des jeunes qui ne vivent pas très bien avec [la nudité] et on va leur faire de la place, dit-il. On veut qu’ils se sentent bien et c’est ça le but du hockey, du sport en général, c’est de le pratiquer pour avoir du plaisir, pour se sentir bien et avoir cette complicité-là avec les coéquipiers, pas pour que ce soit de la pression inutile.»

«En soi je trouve que c’est une bonne idée, c’est louable, ajoute-t-il. Mais j’aurais été plus dans l’éducation que des règlements forts.»

Le docteur en psychologie du sport, Sylvain Guimond, abonde dans le même sens.

«J’ai joué au hockey toute ma vie et il y a des gens qui à l’époque aimaient plus ou moins ça et on les respectait tout simplement, raconte-t-il. Je pense qu’aujourd’hui c’est comme si on avait perdu le gros bon sens et qu’on avait besoin de règlements pour tout ce qui se produit dans notre société.»

«Je pense que si aujourd’hui on est rendu à mettre des règles, c’est parce qu’il y a des gens qui n’ont pas compris que ça commence par le respect», continue-t-il.

Antoine Roussel se demande également combien coûtera l’implantation d’une telle mesure dans les arénas de la province.

«Je trouve ça malheureux qu’une bonne partie des coûts de rénovation soient mis là-dedans à la place que l’infrastructure elle-même fonctionne dans son but ultime», affirme-t-il.

La directive de Hockey Canada est en vigueur depuis le 12 septembre.

