Décès de son père: Gregory Charles raconte pour la première fois les détails de l'accident tragique

Cinq ans après l’accident tragique qui a coûté la vie à son père, Gregory Charles a trouvé le courage de raconter, pour la première fois, les détails de cette journée fatidique de février 2018 et toute la culpabilité qu’il ressent encore aujourd'hui.

Le 1er février 2018, Lennox Charles, le père de Gregory Charles, a été mortellement happé par un véhicule de déneigement alors qu’il sortait de l’église, dans l’ouest de Montréal.

On apprend que le fils avait réveillé son père ce jour-là pour lui proposer un transport afin de se rendre assister à la messe pendant les cours de natation de sa fille. Et que le grand-père avait décliné son offre de transport de retour, expliquant qu’il préférait marcher pour revenir à la maison. Ce qu’il n’aura jamais fait.

« Je pensais que mon père allait pouvoir partager sa vie et sa philosophie de compassion, de gratitude et d’amour des autres avec ma fille, mais il y a eu cet accident horrible. Je pense qu’avant aujourd’hui, je n’étais pas prêt à raconter son histoire. Je l’ai d’ailleurs écrite à l’envers, car j’avais un peu peur de revisiter comment sa vie s’est terminée », explique Gregory Charles en entrevue pour le lancement du récit sur la vie de son père intitulé «Un homme comme lui».

Exercice thérapeutique

« Quand une personne qu’on a aimée part, on a tous un sentiment de culpabilité. Ce livre a été dur à écrire, car c’est un livre biographique qui a une part de legs et une part de thérapie personnelle », souffle l’artiste de 55 ans pour qui la rédaction de ce chapitre fut très éprouvante.

Il confie qu’il lui aura fallu une douzaine d’années pour faire le deuil de sa grande amie, Marie-Soleil Tougas, disparue dans un accident d’avion le 10 août 1997 à l’âge de 27 ans. Il avait également ressenti, à cette époque, la culpabilité d’être vivant. (C’est d’ailleurs pour elle qu’il avait composé la chanson I Think of You.)

Ce « sac d’émotions » qu’il n’avait pas vidé à la suite de la mort de son père s’est transformé en urgence d’écrire. « J’avais envie que ma fille sache, mais aussi que les citoyens connaissent sa vie. Celle d’un immigrant dont les parents ont travaillé dans les plantations, d’une autre couleur, d’une autre langue et d’une autre culture qui a tout quitté pour venir se fabriquer une vie ici, avec la femme qu’il adorait, une Blanche d’une autre culture. C’est une vraie histoire d’intégration et d’immigration », ajoute-t-il.

Julia, sa fille aujourd’hui âgée de 11 ans, n’en avait que six lorsque son grand-père atteint d’Alzheimer est décédé. Elle a pourtant eu le temps d’accumuler les souvenirs de son grand-papa aux mains douces qui n’ont jamais eu à travailler dans les champs de canne à sucre.

Une vie engagée

La vie très engagée de son père – un militant qui a marché avec Martin Luther King et assisté au célèbre discours I Have a Dream – lui permet de revisiter des pans de l’histoire : le racisme qui faisait rage dans les États du sud lorsqu’il est allé étudier aux États-Unis, le référendum du Québec, l’élection de Barack Obama, sa rencontre avec Nelson Mandela et son travail de bénévole souligné par la Ville de Montréal, notamment.

« Je souhaite à ma fille de trouver un homme comme lui, d’où le titre du livre. Je pense que c’est un vrai beau legs. Comme fils, je pense que cela lui rend justice. Si ma façon de vivre ou d’être n’est pas entièrement représentative des qualités humaines de mes parents, je pense que mes deux livres le sont », estime le musicien.

Grégory Charles présentera le spectacle à grand déploiement 7, un hommage aux films musicaux des 100 dernières années, à la Place des Arts de Montréal, du 15 au 19 novembre. Il sera accompagné sur scène par « une bande de jeunes artistes de très grand talent ».

