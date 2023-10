Hockey mineur: se promener tout nu dans le vestiaire, c’est fini

La nudité dans les vestiaires de hockey mineur, c’est chose du passé pour les équipes sanctionnées par Hockey Canada. Depuis le 12 septembre, les athlètes de moins de 18 ans doivent porter un « vêtement de base » lorsque plus d’une personne se trouve dans le vestiaire.

La Politique concernant les vestiaires recommande aussi, sans l’obliger, de revêtir un maillot de bain pour prendre une douche, lorsque l’aréna ne comporte pas de cabines individuelles.

Elle fait également état de trois autres règles :

La règle de deux, qui exige « que deux adultes formés et dont les antécédents ont été vérifiés soient présents dans le vestiaire ou juste à côté, avec la porte légèrement entrouverte, dans le but d’en assurer la surveillance et de prévenir toute forme de maltraitance » ; L’interdiction d’activités violentes dans le vestiaire, qui stipule qu’« aucun comportement violent de quelque nature que ce soit, y compris la boxe, ni toute forme d’intimidation ou de brimade ne seront tolérés » ; L’interdiction d’enregistrement dans les vestiaires et les locaux équivalents, qui, comme le nom le laisse présager, empêche de « capter des enregistrements audio ou vidéo ou des photos » dans les vestiaires.

Selon les documents que Hockey Canada a rendus disponibles sur son site web, ces règles visent à offrir aux athlètes un « endroit sécuritaire, inclusif et équitable pour se changer ».

On peut aussi y lire que « [les jeunes] ont le droit d’utiliser le vestiaire [...] dans le respect de leur identité ou expression de genre, de leurs croyances religieuses, de leurs préoccupations relatives à l’image corporelle ainsi que de tout autre motif lié à leurs besoins individuels ».

La responsabilité aux entraîneurs

La responsabilité de faire respecter ces règles revient aux entraîneurs, mentionne la politique.

« Je regarde ça et je ne peux pas dire que ça n’a pas de sens, cette politique-là, a commenté Jocelyn Thibault, le directeur général de Hockey Québec. On est tous un peu bousculés par les notions de diversité et d’inclusion en ce moment. »

« Il faut adapter nos pratiques, si on veut être un sport plus inclusif et respecté, a-t-il poursuivi. Il y en a des gens qui n’aiment pas être tout nus devant tout le monde ou voir des gens nus, surtout à ces âges-là. »

« Ça va être dur à appliquer »

Le directeur général a toutefois mentionné avoir reçu « plusieurs réactions » de la part de ses membres, surtout au sujet de l’application des règles.

M. Thibault a d’ailleurs précisé que les dirigeants des organisations provinciales de hockey, dont Hockey Québec, ont remis en cause certains passages de la politique lorsqu’ils ont consulté la première mouture, durant l’été.

Certaines modifications ont été apportées avant sa publication, « afin qu’elle soit réaliste », a-t-il expliqué. La politique sera aussi révisée au terme de la saison.

Mais, « c’est sûr que ça va être dur à appliquer », a ajouté Jocelyn Thibault. « C’est difficile pour un entraîneur de s’assurer que 100 % de ses joueurs vont vraiment prendre le temps d’aller à la toilette ou dans un local adjacent afin de mettre ses combines. »

Bon pour protéger les jeunes

Cette politique ne sera pas bénéfique que sur le plan de l’inclusion, a également dit M. Thibault.

Comme beaucoup de sports, le hockey mineur n’est pas exempt de scandales d’abus physiques ou sexuels de la part d’entraîneurs.

Les antécédents judiciaires de ceux-ci sont vérifiés, a-t-il mentionné, mais l’ancien gardien de but croit aussi « qu’il faut assurer un certain contrôle et une certaine surveillance sur ce qui se passe dans le vestiaire », et que c’est ce que ces nouvelles règles permettent notamment.