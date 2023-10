Il s’était armé «pour sa sécurité»: pas de pitié pour un jeune trop influençable

Un jeune à peine majeur qui disait s’être procuré un pistolet « pour sa sécurité » après s’être acoquiné avec de petits caïds a beau dire avoir compris ses mauvais choix, cela ne l’a pas empêché d’écoper de 18 mois de prison.

« Compte tenu de la prévalence des crimes commis avec une arme à feu à Montréal, on ne peut négliger l’importance d’imposer une peine dénonciatrice », a commenté la juge Suzanne Costom la semaine passée au palais de justice de Montréal.

Muhammad Yasin Tchiroma, maintenant âgé de 20 ans, n’avait pourtant pas le profil d’un criminel. Issu d’une famille unie de la Rive-Sud, il pratiquait du sport, se concentrait sur ses études et faisait même du bénévolat depuis des années.

Mauvaises fréquentations

Sauf qu’en commençant son cégep à Montréal, il s’est mis à avoir de mauvaises fréquentations impliquées dans la vente de drogue et le vol. Croyant qu’il était à risque de se faire attaquer, il a voulu s’armer. Mais comme c’était trop cher pour lui, un de ses « amis » lui a donné un vieux pistolet Makarov 9 mm avec un chargeur défectueux.

« L’accusé a témoigné [...] qu’il n’a jamais eu l’intention de l’utiliser, mais que sa possession lui procurait un sentiment de sécurité, car, en cas d’attaque, il pouvait la montrer pour effrayer ses agresseurs », a expliqué la magistrate.

Mais l’arme à feu lui a finalement causé plus de problèmes qu’autre chose. Car quand il s’est fait prendre à tenter de vendre un faux iPhone sur les réseaux sociaux, les policiers ont trouvé l’arme sur lui.

« Le pistolet était chargé [...], une autre balle a été trouvée dans son sac », a noté la magistrate.

Pas de pitié

Pour Me Andrew Nader de la défense, Tchiroma méritait de la prison à domicile. C’est que depuis son arrestation, l’accusé a coupé les ponts avec les petits caïds qu’il fréquentait, et qu’il comprenait la gravité de ses gestes.

« Il a affirmé que jamais il ne reprendra une arme », a dit la juge en notant que la famille de l’accusé avait longuement parlé au jeune.

Mais malgré ces éléments positifs, la juge s’est dite préoccupée par des « questions sans réponse » et « l’adhésion à des valeurs élastiques » du jeune, par exemple sur la façon dont il a pu se procurer une arme à feu.

La magistrate a d’ailleurs noté que les proches de l’accusé semblaient avoir une « confiance aveugle » envers l’accusé.

« Malgré le potentiel de réhabilitation de l’accusé, son défaut d’examiner de manière approfondie les facteurs qui l’ont conduit à commettre les crimes en question démontre que sa réhabilitation n’est qu’embryonnaire », a conclu la juge qui a finalement penché du côté de la Couronne en imposant de l’incarcération ferme.

Depuis un peu plus de deux ans, l’on remarque que les juges se font de plus en plus sévères dans les dossiers impliquant des armes à feu, avec des ordonnances de détention préventive même pour des jeunes sans antécédents criminels, ou encore avec des sentences à la hausse.

En plus des 18 mois de prison, Tchiroma s’est vu imposer une probation de trois ans. Il lui sera également interdit d’être en possession d’armes pour une décennie.