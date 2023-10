Inde: au moins 10 morts, 82 disparus dans le débordement d'un lac himalayen

Au moins dix personnes sont mortes et 82 sont portées disparues à la suite de crues dans une vallée du nord-est de l'Inde, liées au débordement mercredi d'un lac glaciaire himalayen, a annoncé le gouvernement local.

«Dix corps ont été récupérés jusqu'à présent, et 82 personnes sont portées disparues, dont des soldats», a déclaré mercredi soir à la presse Vijay Bhushan Pathak, un haut responsable gouvernemental de l'État de Sikkim. Un précédent bilan faisait état de cinq morts et de dizaines de disparus, dont une vingtaine de soldats.

La zone touchée, une région montagneuse et isolée de l'Himalaya, se trouve près de la frontière avec le Népal et la Chine. Le lac Lhonak, qui a débordé, entraînant d'importantes destructions dans une vallée en aval, est situé au pied d'un glacier proche du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde.

«Les inondations ont semé la destruction dans quatre districts de l'État, emportant des gens, des routes et des ponts», a indiqué à l'AFP Himangsu Tiwary, un porte-parole de l'armée.

Les routes de la région ont été «gravement» endommagées et 14 ponts ont été détruits, selon les autorités.

Le lac Lhonak a rétréci des deux tiers subitement, perdant une superficie d'eau de quelque 105 hectares, selon des images satellite publiées par l'Organisation de recherche spatiale indienne.

Les inondations provoquées par les débordements de lacs glaciaires, souvent accompagnées de chute de roches, sont plus fréquentes à mesure que les températures mondiales montent et que les zones glacées fondent.