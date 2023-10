Jean-Jacques Goldman en a marre des biographies

Alors qu'Ivan Jablonka a fait les gros titres en sortant une biographie non autorisée du chanteur, et qui l'a fait sortir de ses gonds, l'interprète d'Il suffira d'un signe a rappelé par communiqué via Sony qu'il n'avait « jamais » donné son aval.

« Je n'ai jamais "autorisé" ou donné mon accord pour aucun livre ou biographie. Et je n'ai pas le pouvoir de les interdire, même quand l'auteur, un ex-musicien que je n'ai pas vu depuis 40 ans, se prétend mon ami », a-t-il martelé, alors que Le Parisien affirme de son côté qu'une nouvelle biographie du chanteur, qui serait autorisée, est prévue.

A propos du livre d'Ivan Jablonka, l'artiste qui fuit les projecteurs expliquait de la même manière au Canard Enchaîné : « Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi ».