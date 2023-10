La mission de la Russie est de bâtir «un nouveau monde», assure Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi que la mission de son pays était de bâtir «un nouveau monde», fustigeant «l'hégémonie» occidentale et plaçant l'assaut en Ukraine dans cette optique et non dans celle d'un «conflit territorial».

• À lire aussi: La flotte russe va installer une base dans une région séparatiste de Géorgie

• À lire aussi: Plus de 26 000 Ukrainiens portés disparus depuis le début de l'invasion russe

• À lire aussi: Moscou envisage de viser avec des mines marines des navires civils en mer Noire, affirme Londres

«Nous sommes essentiellement confrontés à la tâche de bâtir un nouveau monde», a déclaré M. Poutine au cours du forum politique de Valdaï en Russie, dénonçant «l'arrogance» des Occidentaux depuis la chute de l'URSS.

«Les États-Unis et leurs satellites se sont engagés sur la voie de l'hégémonie», a martelé le chef de l'État russe, qui estime que «l'Occident a toujours besoin d'un ennemi contre lequel la lutte se justifie par la force et l’expansionnisme».

L'offensive russe en Ukraine n'est par conséquent, selon M. Poutine, «pas un conflit territorial» mais un événement qui doit déterminer les «principes sur lesquels le nouvel ordre mondial sera fondé».

«Nous n'avons aucun intérêt à récupérer des territoires», a assuré le président russe, qui a pourtant revendiqué en septembre 2022 l'annexion de quatre régions d'Ukraine, après celle de la Crimée en 2014.

Vladimir Poutine a en outre accusé les Occidentaux de diaboliser la Chine et de «créer un environnement hostile aux musulmans». «Ils essaient de donner une image d'ennemi à tous ceux qui ne sont pas prêts à suivre les élites occidentales», a-t-il encore dit.

Il a estimé que l'époque où l'Occident pouvait dicter sa volonté aux autres pays, comme pendant le colonialisme, était «révolue depuis longtemps» et ne reviendrait «jamais».

M. Poutine a également affirmé que la Russie voulait vivre dans «un monde ouvert», où les relations internationales sont libérées de la «logique de blocs» et reposent sur des «solutions collectives».

La Russie dénonce depuis des années l'élargissement de l'Otan, qu'elle considère comme une menace existentielle. Moscou a en particulier expliqué l'assaut sur l'Ukraine par la volonté de ce pays de rejoindre l'Alliance atlantique.

L'Ukraine juge de son côté que la Russie a déclenché un conflit de nature impérialiste afin de s'accaparer ses territoires et qu'elle menace l'Europe entière.

Après plus d'un an et demi de combats en Ukraine et de sanctions, M. Poutine a considéré que la Russie parvenait à faire face au coût de son offensive militaire.

«Jusqu'à présent, nous nous en sortons bien. J'ai des raisons de croire que nous serons en mesure de faire face à l'avenir également», a-t-il dit.