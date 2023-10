Alors que le gouvernement envisage de ramener le projet de troisième lien, le maire de Québec craint que le tramway écope en raison de cette volte-face.

Les avis semblent différer face à ces deux projets et les collaborateurs de l’émission «La Joute», ne s’entendent pas non plus sur ces dossiers.

D’un côté, Elsie Lefebvre est d’avis qu’il est important d’investir dans des projets majeurs de transport en commun.

«Il est temps d’engager le Québec sur de grands projets d’infrastructures, notamment en transport collectif. Le Québec est en retard d’environ 40 ans dans le développement de son transport collectif», soutient-elle.

Gaétan Barrette, de son côté, estime qu’on assiste présentement à une surenchère de projets.

«Le plan québécois des infrastructures est étalé sur une dizaine d’années par plan. C’est chaque année un plan de dix ans et c’est une enveloppe fermée. On ne peut pas arriver [...] et dire : "ben oui, on était en retard et on va rajouter des projets"», clame le jouteur.

Selon Yasmine Abdelfadel, le gouvernement du Québec se trouve dans une «drôle de situation», puisqu’il s’est déjà engagé dans le projet du tramway et que celui-ci a d’ailleurs reçu du financement du fédéral, alors que la CAQ préfère le projet du 3e lien, mais n’a pas le soutien d’Ottawa pour celui-ci.

La jouteuse remet en question la pertinence et l’importance de ces deux projets.

«Est-ce que c’est vraiment la priorité pour tout le Québec de prioriser le 3e lien et le tramway, surtout quand le tramway est à 32% d’appui dans la grande région de Québec. La question se pose également», indique-t-elle.

