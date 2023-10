Le tireur du métro de New York condamné à la prison à vie

Un homme qui avait tiré et semé le chaos dans une rame de métro bondée de New York en avril 2022, a été condamné jeudi par un juge du tribunal fédéral de Brooklyn à la prison à vie pour actes terroristes, a annoncé la justice américaine.

• À lire aussi: Le tireur du métro de New York plaide coupable d’actes terroristes

Comme le réclamait l'accusation, Frank James, 64 ans, a été condamné à «dix peines de prison à vie», a déclaré sur X (ex-Twitter) le parquet fédéral de Brooklyn, soit autant que le nombre de victimes touchées par les tirs.

Cette attaque avait provoqué un vif émoi dans une ville traumatisée par les attentats du 11 septembre 2001.

Le 12 avril 2022, à l'heure de pointe en début de journée, Frank James, portant un masque à gaz, un casque jaune et un gilet orange d'ouvrier de chantier, avait déclenché deux engins fumigènes dans une voiture bondée du métro à Brooklyn avant de tirer au pistolet, semant la panique.

Il n'avait pas fait de morts, un miracle selon les autorités, mais plusieurs victimes avaient été grièvement blessées par les tirs.

«Il y avait des enfants qui se rendaient à l'école, des familles, des femmes enceintes, des étudiants et des New-Yorkais qui travaillent dur. De nombreux passagers avaient fui des pays en guerre et étaient venus à New York pour y trouver la sécurité et des opportunités économiques», a souligné l'accusation, dans un document écrit du 20 septembre 2023, réclamant cette peine à perpétuité.

Des photos du dossier judiciaire montrent d'impressionantes taches de sang à l'intérieur de la voiture et des trainées sur le quai de la station "36th street", dans le quartier Sunset Park de Brooklyn.

Frank James avait été arrêté sans opposer de résistance à Manhattan après une chasse à l'homme de plus de 24 heures. Après avoir clamé son innocence, il avait fini par plaider coupable d'actes terroristes, le 3 janvier 2023. Il avait expliqué qu'il avait tiré pour causer «des blessures physiques graves» et qu'il était conscient qu'il aurait pu tuer même si ce n'était pas son intention.

Ses motivations sont restées floues. Connu des services de police, l'homme animait une page YouTube, baptisée «prophetoftruth88» (prophète de vérité) où on le voyait se lancer dans de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, sur les questions raciales et l'insécurité à New York.