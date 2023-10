Des centrales syndicales s'installent à Bécancour

Unifor vient d'inaugurer son pied à terre sur l'Avenue Lemoyne, entre le parc industriel et l'hôtel de ville. Le syndicat se met en mode recrutement dès maintenant avec son nouveau local, même si les travailleurs ne sont pas attendus avant 2025.

Unifor représente 15 000 travailleurs dans la région, dont 1000 à Bécancour, pour des entreprises comme Olin, Air Liquide et Viterra. Unifor a l'ambition de recruter 3000 travailleurs du secteur de l'automobile dans le parc industriel, notamment chez les 345 employés attendus chez Ford et les 250 prévus chez GM-Posco.

Quel salaire attend ces travailleurs à Bécancour?

Le directeur québécois Daniel Cloutier indique: «On vient de signer une entente cadre avec Ford, récemment. Cette entente-là va amener les salaires dans une moyenne de 50 $ de l'heure à la fin du contrat, donc dans 4 ans. On vient de signer des augmentations de 10 % avec Ford. On est en négociations actuellement avec GM et Stellantis, qui est un peu Chrysler. Donc on cherche à recréer les mêmes niveaux d'entente évidemment. C'est ce qu'on pense que les travailleuses-travailleurs québécois méritent.»

Ces conditions devraient avoir un effet levier pour tous les travailleurs de la région, selon Unifor.

«Avec les subventions gouvernementales dédiées au secteur des batteries, on considère qu'il est essentiel que les retombées pour Bécancour se traduisent principalement par des emplois de qualité, mais aussi par une rémunération adéquate pour les résidents de la région», a ajouté M. Cloutier.

Avec 315 000 membres, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada.