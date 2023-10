Les programmes de fidélisation ont définitivement la cote auprès des consommateurs canadiens.

• À lire aussi: Manger à la maison pour économiser: «On a complètement changé nos habitudes»

• À lire aussi: Voici les meilleurs programmes de fidélisation selon les consommateurs

• À lire aussi: 7 coups de téléphone payants pour réduire vos dépenses

Selon le conseiller chez Adviso, Simon Éthier, un Canadien moyen possède jusqu’à 15 cartes de fidélisation.

«Les gens ont plus de cartes dans leur portefeuille virtuel ou physique», a mentionné M. Éthier, en entrevue à l’émission «À vos affaires».

Voici les trois programmes les plus populaires au pays :

1er : Proxi Extra de Harnois

2e : Chipotle Rewards (pas disponible au Québec)

3e : Club câlin de Mondou

Que recherchent les gens?

Simon Éthier soutient que les économies demeurent un élément qui influence un consommateur à choisir un programme de fidélisation plutôt qu’un autre. Toutefois, il ne s’agit pas du seul facteur.

«Tout ce qui est points et gratuités, ce type de récompense, ce sont des choses que les gens recherchent de plus en plus. De plus en plus, ce qu’on va retrouver, ce sont d’autres types de valeurs, par exemple des contenus exclusifs et d’autres choses qui vont intéresser les consommateurs», explique-t-il.

Ces programmes fidélisent-ils réellement les clients?

Selon M. Éthier, un Canadien sur deux concentre ses achats dans les programmes de fidélisation qu’il utilise.

«Environ la moitié des gens fréquentent un commerce un peu plus fréquemment lorsqu’ils adhèrent au programme de fidélité», indique-t-il.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-hau