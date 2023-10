Logement: il ne s’est jamais construit si peu à Montréal depuis 26 ans

OTTAWA – La crise du logement à Montréal risque bien d’aller de mal en pis puisqu’il ne s’est jamais construit si peu de logements dans la métropole depuis 26 ans, d’après les dernières données de la Société canadienne d’habitation et de logement (SCHL) publiées ce matin.

Des six plus grandes régions métropolitaines (RMR) du Canada, Montréal est celle où il y a eu le moins de mises en chantier au premier trimestre 2023 avec seulement 5927 unités, tous types de logements confondus. C’est 58 % moins de mises en chantier qu’à la même période un an plus tôt.

« Dans la RMR de Montréal, la baisse est particulièrement forte, et ce, pour tous les types de logements. Elle est en fait si importante qu’elle a annulé une grande partie de la croissance à Vancouver et à Toronto dans les données globales pour les 6 RMR », note la SCHL.

Edmonton, Toronto et Ottawa ont aussi observé une baisse des mises en chantier, mais bien moindre que la métropole québécoise. Seul Vancouver a vu les mises en chantier grimper (+49 %), tandis que Calgary a observé autant de mise en chantier qu’un an plus tôt.

Promoteurs d’ici plus vulnérables

Comparativement à Toronto et à Vancouver où pullulent les gratte-ciels de condominiums, à Montréal « on construit généralement un plus grand nombre d’immeubles de petite taille et de faible hauteur » pour le marché locatif, explique la SCHL.

« Leur planification et leur construction exigent moins de temps », mais leurs promoteurs « ne peuvent généralement pas mobiliser de capitaux au moyen de ventes avant la construction », comme le font ceux qui construisent des condos, poursuit l’organisme fédéral.

Ils sont aussi beaucoup plus vulnérables à la détérioration des conditions financières : la hausse des coûts de construction, la hausse des taux d’intérêt et l’accès restreint au crédit.

De plus en plus de logements invendus

Quant aux logements construits pour la vente, il y en a de plus en plus qui sont invendus à Montréal ce qui n’a rien pour encourager les promoteurs à en construire davantage. La métropole québécoise est une de celles où le stock de logements neufs invendus a le plus augmenté par rapport au premier trimestre 2022, avec une variation de 52,2 %.

Chicane Québec-Ottawa

Au moment même où ces données de la SCHL étaient publiées, le gouvernement fédéral signait un chèque de 59 millions $ à la Ville de Vaughan, en banlieue de Toronto, qui contribuera à construire 44 000 unités d’habitations dans les dix prochaines années.

La somme provient du Fonds pour accélérer la construction de logements, un programme fédéral qui offre un financement incitatif aux administrations locales pour la construction de logements.

Une enveloppe de 900 millions $ est réservé au Québec dans ce fond, mais le ministre du Logement Sean Fraser a expliqué que la province est la seule où il ne peut négocier directement avec les municipalités et doit plutôt passer par Québec.

Or, les discussions s’éternisent entre Québec et Ottawa, au point que le premier ministre Legault s’impatiente et reproche à Ottawa de vouloir imposer «toutes sortes de conditions». Il veut une entente d’ici une semaine.

Sans s’engager à livrer un chèque aussi rapidement, le ministre Fraser a signalé qu’un accord est possible à court terme : «C’est une question de semaines, pas de mois», a-t-il dit.

