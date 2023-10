MIPCOM: «À propos d’Antoine», «Cracké, la famille s’éclate», «Indéfendable» et «Le lot du diable: la conquête de la mer» en lice pour des prix internationaux

Quatre séries québécoises brilleront au prochain MIPCOM, en France, où une quarantaine d’entreprises de chez nous seront présentes, du 16 au 19 octobre. À propos d’Antoine, Cracké, la famille s’éclate, Indéfendable et Le lot du diable: la conquête de la mer concourront pour des distinctions internationales à l’occasion du grand marché de la télévision.

À propos d’Antoine (ComediHa!), série disponible sur Club illico qui a remporté le prix de la meilleure fiction francophone étrangère au Festival de la Fiction de La Rochelle, est en nomination au MIPCOM dans le cadre des Diversify TV Awards dans la catégorie Representation of Disability – Scripted.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Après avoir reçu le Gémeaux de la meilleure émission ou série d’animation le mois dernier, Cracké, la famille s’éclate (Productions Squeeze), proposée chaque samedi et dimanche à Télé-Québec, en plus d’être disponible sur le portail du diffuseur public, est nommée dans la catégorie Best Animated Kids Programme des Content Innovation Awards.

PHOTO COURTOISIE

Toujours aux Content Innovation Awards, on retrouve Indéfendable (Pixcom), fiction diffusée en semaine à TVA qui a obtenu en septembre le Gémeaux de la meilleure série dramatique quotidienne. Indéfendable est finaliste de la catégorie Best New Scripted Series Non-English Language.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Quant à la téléréalité Le lot du diable: la conquête de la mer (Zone3), diffusée sur Historia et à Séries+, elle est en nomination aux International Format Awards dans la catégorie Best Competition Reality Format.

PHOTO FOURNIE PAR CORUS MÉDIA INC.

80 professionnels québécois à Cannes

En tout, 80 professionnels de l’industrie télévisuelle québécoise feront le voyage à Cannes. Ils seront réunis sous l’égide de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) sous son initiative Québec créatif.

Plusieurs producteurs, dont Nicola Merola, président de Pixcom, Josette Normandeau, présidente et productrice d’Idéacom International, et Michael Prupas, fondateur et président exécutif de Muse Entertainment, prendront part de leur côté au International Drama Co-Production Breakfast.

Le nerf de la guerre étant l’argent, surtout en ces temps difficiles pour la télévision québécoise, la SODEC fera du maillage entre des producteurs québécois et des acheteurs internationaux spécialisés en télé jeunesse lors du MIPJUNIOR, événement se déroulant en amont du MIPCOM. Ces acheteurs étrangers sont HOP (Israël), SVT (Suède), Paramount (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Pop Channels (Royaume-Uni), HR (Allemagne) et Bein (Moyen-Orient et Afrique du Nord).