Plus de 25 M$ réclamés: une demande de recours collectif déposée contre Postes Canada

Un cabinet d’avocat a déposé une demande de recours collectif de plus de 25 millions $ contre Postes Canada au nom de tous les Québécois dont les renseignements personnels auraient été utilisés sans leur consentement.

Le 20 septembre dernier, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a écorché la société d’État en lui reprochant d’avoir vendu les renseignements personnels de ses clients, notamment leurs habitudes d’achat en fonction de la provenance de leurs colis, sans leur autorisation.

« Nous avons constaté que cette pratique n’était pas conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels, car Postes Canada recueille et utilise indirectement des renseignements », avait dénoncé le commissaire en précisant que Postes Canada devrait s’assurer de demander l’autorisation des Canadiens avant d’utiliser leurs données.

Conséquemment, le cabinet Perrier Avocats a déposé, lundi, une demande de recours collectif devant la Cour supérieure du Québec, à Montréal. Ce recours, s’il est autorisé, permettrait de rassembler « toute personne résidant au Québec et ayant une adresse postale et dont les renseignements personnels ont été utilisés sans son consentement par la Défenderesse, et ce, à des fins de marketing, le tout depuis le 16 avril 2004. »

Le recours vise à obtenir un dédommagement de 25 millions $ en dommages-intérêts punitifs. Le demandeur réclame aussi que Postes Canada paie « une somme égale à la valeur des renseignements personnels collectés sans consentement », un montant qui serait à déterminer dans le cadre d’un éventuel procès, s’il est autorisé.

Invitée à réagir, Postes Canada s’est limitée à répondre qu’il «ne se prononce pas sur les questions juridiques» et s’en est remis à sa réaction au rapport du commissaire publiée le 22 septembre.

La société d’État avait réagi en assurant être «déterminée à respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses mécanismes de protection de la vie privée».

«Nous allons améliorer la transparence et la sensibilisation en plus de simplifier et de promouvoir nos options de refus», avait-on ajouté.