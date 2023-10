Profitez de cette sensation d’été avant l’arrivée du mauvais temps pour le week-end

Les Québécois pourront encore profiter de l’été en plein octobre, qui a fracassé des records de températures dans plusieurs régions de la province, avant l’arrivée du mauvais temps pour la fin de semaine.

Depuis le début de semaine, plusieurs records de température ont été battus un peu partout au Québec, notamment à Montréal où le mercure a atteint mercredi les 29,1 degrés dépassant ainsi le record de 26,7 degrés établi en 2005.

La journée de jeudi se présente donc toujours sous de bons auspices météo avec un temps très chaud sous un soleil généreux dans le sud et le centre de la province où le mercure ne manquera pas encore de faire des folies.

Si à Montréal et dans les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent, il fera 28 degrés avec un humidex de 33, dans l’ouest du Québec, Environnement Canada prévoit des averses avec un risque d’orage en Abitibi-Témiscamingue.

Le beau temps ensoleillé sera également de mise dans la majeure partie du centre et de l’est de la province avec des températures oscillant entre 24 et 26 degrés et un effet humidex à Québec, en Estrie, en Beauce et dans le Bas-Saint-Laurent.

Pour la journée de vendredi, les températures seront au-dessus des normales de saison, mais les nuages s’inviteront dans le ciel, comme pour mettre la table au système dépressionnaire anticipé pour la fin de semaine, selon les prévisions de l’agence fédérale.