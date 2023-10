Propos «insultants» d’une conseillère de Sherbrooke citoyen

Les élus municipaux qui appartiennent à des partis politiques sont plus transparents, plus démocratiques et plus près de la population que les indépendants. C'est ce qu'aurait affirmé la conseillère de Sherbrooke citoyen, Laure Letarte-Lavoie, cette semaine devant des étudiants de l'Université de Sherbrooke.

«C’est perturbant, c’est insultant, ça pourrait presque être diffamatoire aussi», a commenté la conseillère indépendante du district de Saint-Élie, Christelle Lefevre.

Ces propos de la conseillère du district de l’Hôtel-Dieu ont été dénoncés à la dernière séance du conseil municipal par un étudiant qui a assisté à la conférence, Jacob Auger.

«La conseillère de Sherbrooke, citoyen, en position de conférencière et conseillère municipale, a dit à l’ensemble d’une classe universitaire que les partis politiques au municipal étaient plus transparents, plus démocratiques et plus près du peuple comparés aux élus indépendants.»

«C’est un peu une mission que je me donne d’aller parler aux jeunes de tous les niveaux, du primaire à l’université, pour parler de ce qu’on fait au municipal, avait répondu mardi soir Mme Letarte-Lavoie. En tout moment je suis transparente sur le fait que je suis dans un parti politique et fière de l’être, que je ne suis pas une experte consultée comme une entité neutre, mais une élue avec des opinions et que je présente ma perspective de la politique avec mes convictions.»

Une réponse qui a surpris plusieurs de ses collègues, comme la conseillère indépendante dans Rock-Forest, Annie Godbout : «Elle n’a pas nié et c’est très regrettable, et je trouve que c’est manquer de respect envers les autres élus.»

«Cette fois elle était devant une classe universitaire, les jeunes sont plus à même de se faire une idée et de réagir. Quand elle va dans des classes au primaire ou au secondaire, qu’est-ce qui se passe? Ça, je trouve ça extrêmement préoccupant», a ajouté la conseillère indépendante du district du Pin-Solitaire, Hélène Dauphinais.

Questionnée par TVA Nouvelles jeudi, Laure Letarte-Lavoie a refusé de s’excuser auprès de ses collègues, mentionnant que selon elle; «Il n’y a pas d’histoire à faire avec ça.»

La mairesse et cheffe de Sherbrooke citoyen, Évelyne Beaudin, n’a pas voulu commenter le dossier.