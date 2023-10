Salaire, avantages et horaires: des employés nous dévoilent comment c’est de travailler au Costco

Populaire pour ses grands formats qui permettent d’économiser, Costco est aussi connu pour offrir ce que plusieurs considèrent être de bonnes conditions de travail à ses employés. Cette réputation est-elle fondée? On a posé la question à quatre employés actuels de l’entreprise.

Quel est le salaire chez Costco?

Costco a longtemps été perçue comme une entreprise qui offre de bons salaires. Même si les taux horaires d’entrée sont toujours plus élevés que le salaire minimum, les salaires ne sont pas aussi concurrentiels qu’auparavant, notent deux employés avec qui 24 heures s’est entretenu.

Selon les offres d’emploi que nous avons consultées, le salaire d’entrée pour certains postes est de 18,50$, alors que le salaire minimum est de 15,25$ de l’heure au Québec. Les taux horaires des deux premiers échelons chez Costco ont récemment été augmentés de 1$ et de 0,50$ respectivement.

«Pour les jeunes, je pense qu’aujourd’hui, on n’est peut-être plus aussi attrayant qu’on l’était», estime Danièle, commis au retour aux fournisseurs à l’emploi de Costco depuis plus de 30 ans.

«De l’extérieur, tout le monde croit que c’est une super compagnie, grâce aux avantages sociaux qu’ils nous offrent gratuitement, ce avec quoi je suis d’accord. Par contre, le salaire minimum de Costco ne fait plus énormément concurrence avec les autres commerces de détail par rapport à ce que Costco exige [la charge de travail]», explique Jonathan*, un commis dans le département de la rôtisserie et du prêt-à-manger d’un magasin.

Après 8 ans de service, il gagne environ 30,80$ de l’heure après avoir atteint le sommet de l’échelle salariale pour un poste dit de «classe A». Même chose pour Danièle, qui se voit en plus attribuer deux montants forfaitaires de 5000$ chaque année pour ses 25 ans de service.

En plus des postes de commis, on retrouve dans la classe A les postes de caissier, de chauffeur de chariot élévateur (lift), de boulanger et de boucher. Il s’agit essentiellement de postes qui comportent davantage de risques et de responsabilités dans leur département respectif.

Les postes d’aide-commis, de marchandiseur, d’emballeur (aux caisses, à la boucherie ou à la boulangerie) et de commis au membership sont plutôt regroupés dans la classe B. Les salaires horaires dans cette catégorie d’emploi sont moins élevés que dans la classe A.

Des primes et des bonis peuvent s’ajouter en fonction du poste occupé et de l’ancienneté.

Maille à partir avec l’horaire

Les employés de Costco à qui nous avons parlé sont unanimes: c’est souvent au niveau des horaires que le bât blesse.

Qu’un employé soit à temps plein ou à temps partiel, rares sont ceux qui ne travaillent pas au moins une journée de fin de semaine. Les personnes à temps plein doivent travailler le vendredi et le samedi ou le dimanche et le lundi. Celles à temps partiel travaillent bien souvent les deux jours de fin de semaine.

«J’ai une belle position, je suis chanceuse. Je fais partie de la minorité qui travaille du lundi au vendredi. Il n’y en a pas beaucoup comme moi», mentionne Danièle.

Jonathan, lui, n’a pas cette chance.

«Si on me donne le choix entre travailler chez Costco à 17 ou 18$ de l’heure, mais ne pas avoir mes fins de semaine, ou travailler au salaire de 15 ou 16$ de l’heure ailleurs, tout en ayant mes fins de semaine de congé, le choix serait facile», illustre-t-il.

Et comme les quarts de travail varient grandement – certains commencent à 4h le matin, alors que d’autres terminent à 23h30 –, ça rend la conciliation travail-famille «plus difficile», se désole-t-il.

Par ailleurs, dans les entrepôts, il n’y a «aucun horaire fixe, sauf dans quelques exceptions», précise Jacinthe*, aide-commis au service et au marchandisage depuis trois ans et demi.

Jacinthe est justement une de ces exceptions à la règle. Elle travaille du lundi au jeudi de 15h à 23h30 et le dimanche de 14h30 à 23h, au taux horaire de 20,50$. Pour elle, son horaire «n’est pas super», même si elle considère que Costco demeure «un bon employeur, très souvent à l’écoute de ses employés».

Comme aide-commis dans un centre de distribution de la Montérégie depuis 3 ans et demi, Manon* commence «très tôt le matin». «Mais comme nous terminons à 13h30, ça compense», note celle qui a travaillé 14 ans dans des magasins de la chaîne.

Si elle décrit son expérience chez Costco de manière très positive, elle affirme que les heures de travail «deviennent un peu plus extrêmes à l’approche du temps des fêtes ou d’une journée où les entrepôts ferment».

«Costco n’est pas parfait, mais rien ne l’est», résume-t-elle.

Un travail exigeant, une ambiance agréable

Travailler chez Costco, c’est exigeant, et ça explique en partie pourquoi le salaire de départ est plus élevé que dans d’autres commerces de détail. Des employés dénonçaient d’ailleurs des «pressions continuelles» pour mousser les statistiques de vente de cartes de membre dans un reportage de La Presse, en décembre 2022.

«Ce n’est pas fait pour tout le monde. On a beaucoup de pression, on est beaucoup poussés chez Costco», confirme Danièle.

Les employés qui se sont confiés à 24 heures trouvent néanmoins que l’ambiance de travail y est généralement positive, voire «super agréable» en ce qui concerne Jonathan.

En plus des bonnes conditions de travail, de ses six semaines de vacances par année et de «super bonnes» assurances collectives, ce sont ses collègues qui ont incité Danièle à rester aussi longtemps à l’emploi de l’entreprise.

Et elle n’est pas la seule. Tous les employés à qui 24 heures a parlé n’ont pas l’intention de changer d’employeur de sitôt. Danièle et Manon ne sont d’ailleurs plus qu’à quelques années de prendre leur retraite.

Ces cas ne sont pas rares, puisque Costco est l’une des entreprises où le taux de roulement des employés est parmi les plus faibles de l’industrie. On parle d’un taux de roulement de 17%, rapporte le Globe and Mail, comparativement à 37,4% dans le secteur du commerce de détail canadien, selon un sondage Mercer.

Parmi les facteurs pouvant expliquer ce phénomène, Manon et Jacinthe citent les possibilités d’avancement intéressantes dans l’entreprise, les conditions de travail, le salaire, les vacances et les avantages sociaux.

«Quelqu’un qui veut vraiment peut avoir une carrière chez Costco», conclut Danièle.

*Noms fictifs afin d’éviter que les employés subissent des représailles pour leur témoignage.

