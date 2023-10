Sharon Osbourne inaugurera bientôt un musée sur Ozzy!

Sharon Osbourne s'apprête à inaugurer un musée Ozzy Osbourne dans la ville natale du rockeur, Birmingham, en Angleterre.

Dans le dernier épisode de The Osbournes Podcast, la personnalité de la télévision et manager musicale a révélé qu'elle avait été occupée à préparer et à rassembler des archives à exposer au public.

« J'ai été occupée à rassembler les souvenirs de papa pour le lieu que nous ouvrons, a-t-elle déclaré à ses enfants Kelly, 38 ans, et Jack, 37 ans. Il a toutes ses récompenses, ses vêtements de scène et ses affiches dans le musée. J'ai tellement de souvenirs. »

Le musée présentera des éléments interactifs et une riche collection de souvenirs des 55 ans de carrière du chanteur, depuis la formation de Black Sabbath à la fin des années 60 et tout au long de sa carrière solo. Sharon Osbourne a déclaré que le lieu serait « totalement interactif ». Elle espère qu'il inspirera une jeune génération de musiciens.

« Il s'agit plutôt d'une démarche éducative pour les musiciens et les artistes qui veulent voir qu'on peut partir de rien, et que si on travaille assez dur, c'est ce qu'on peut obtenir », a-t-elle expliqué.

La star de 70 ans a ajouté : « Il y aura un café et tous les instruments que vous pouvez imaginer. Les étudiants pourront venir et nous allons offrir des cours de musique, car il n'y a plus de musique dans les écoles. Nous allons inviter des amis, d'autres musiciens, à venir. »

En 2019, la ville de Birmingham a également accueilli l'exposition Black Sabbath 50 Years à la Birmingham Music & Art Gallery.