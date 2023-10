«She Came to Me»: une étrange comédie romantique

Anne Hathaway est mariée à Peter Dinklage, tandis que ce dernier a une aventure avec Marisa Tomei. Et ce n’est pas tout...

La scénariste et réalisatrice Rebecca Miller, à qui l’on doit Maggie a un plan ainsi que The Private Lives of Pippa Lee, imagine une série d’intrigues qui, à force d’être surréalistes, perdent à la fois comique et romantisme.

Dans le New York contemporain, Steven (Peter Dinklage) est compositeur d’opéra. Son mariage avec Patricia (Anne Hathaway) n’est pas des plus heureux, l’épouse psychiatre est une maniaque compulsive du ménage et émet le souhait d’entrer dans les ordres. En mal d’inspiration, Steven fait la connaissance de Katrina (Marisa Tomei), capitaine d’un bateau-remorqueur, avec qui il a une brève aventure qui se solde par la composition d’un opéra.

Parallèlement, Julian (Evan Ellison), le fils de Patricia et Steven qui vient tout juste d’avoir 18 ans, et Tereza (Harlow Jane), 16 ans, sont follement amoureux. Mais voilà, le beau-père de Tereza (Brian d’Arcy James) ne voit pas cet amour d’un bon œil, probablement parce que sa belle-fille est l’enfant de Magdalena (Joanna Kulig), femme de ménage de Patricia. L’homme, un passionné des reconstitutions de batailles de la Guerre civile américaine, décide de mettre fin à l’idylle en accusant Julian de viol en raison de la différence d’âge entre les deux tourtereaux.

Ces trois intrigues dont les dialogues deviennent rapidement ampoulés – au détriment de la spontanéité des personnages – s’entremêlent à force d’une surabondance de détails sans, toutefois, parvenir à générer chez le spectateur autre chose qu’une curiosité distante. Rebecca Miller – dont on mentionne bien souvent qu’elle est l’épouse de Daniel Day-Lewis et la fille d’Arthur Miller – a toujours versé dans le presque surréaliste. Ici, elle en fait un peu trop malgré d’excellentes scènes, comme le moment de folie d’Anne Hathaway qui se termine en un long hurlement ou celle de la rencontre entre Peter Dinklage, toujours excellent, et Marisa Tomei.

Note : 3 sur 5

She Came to Me arrive dans les cinémas dès le 6 octobre.