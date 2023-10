Syrie: cinq membres d'une même famille tués dans un bombardement du régime

Une femme et quatre de ses enfants ont été tués dans un bombardement nocturne de l'armée du régime qui a touché leur maison dans le nord-ouest de la Syrie, ont indiqué des secouristes et une ONG jeudi.

Le bombardement a visé dans la nuit Kfar Nourane, une localité proche de la ligne de front dans le dernier bastion jihadiste et rebelle de Syrie, dans l'ouest de la province d'Alep.

«Une femme âgée et quatre de ses enfants ont été tués dans le bombardement des forces du régime sur les abords de Kfar Nourane», a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre.

Les corps des victimes, la femme, ses deux filles et ses deux garçons, tous adultes, ont été enveloppés dans des linceuls blancs et transportés dans une localité proche de la ville d'Atareb, dans l'ouest de la province d'Alep, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les Casques blancs, les secouristes dans les zones rebelles, ont confirmé un bilan de cinq membres d'une même famille tués, des déplacés par les combats.

Plus de quatre millions de personnes vivent dans les zones sous contrôle des jihadistes et des rebelles dans le nord et le nord-ouest de la Syrie.

La zone visée est proche de la ligne de front entre les forces gouvernementales et le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS).

Ce groupe contrôle la dernière poche d'opposition armée dans le nord-ouest de la Syrie, comprenant une grande partie de la province d'Idleb et des territoires limitrophes des provinces d'Alep, de Hama et de Lattaquié.

Un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie a été décrété à Idleb après une offensive du régime en mars 2020, mais il est régulièrement violé.

Selon l'OSDH, une fillette a été tuée et sept civils ont été blessés mercredi dans un bombardement du régime sur la localité de Sarmine dans l'est de la province d'Idleb.

Avec le soutien militaire de Moscou et Téhéran, le régime syrien a reconquis la plupart des territoires perdus au début de la guerre, déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie.

La guerre a fait plus d'un demi-million de morts et déplacé des millions de personnes.