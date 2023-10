«Testament» de Denys Arcand: «On s’en va dans un univers qu’on ne connaît pas»

Pour son 24e film, «Testament», Denys Arcand a voulu mettre de l’avant, à travers le personnage principal du long-métrage, la perplexité qu’il ressent devant la complexité de notre époque.

C’est ce que le réalisateur affirme en entrevue avec Sophie Thibault au TVA Nouvelles de 17h.

«C’est un homme de mon âge, le héros, dit-il. C’est très compliqué tout ce qui se passe [dans le monde ces temps-ci]. J’essayais de rendre compte de ça dans mon personnage un peu perdu qui se dit: où sommes-nous? Où allons-nous? Qu’allons-nous faire?»

«C’est très compliqué à comprendre, continue-t-il. On a des gens qui changent de sexe, qui ne savent plus à quel saint se vouer, des gens qui défendent toutes les causes en même temps. J’ai l’impression qu’on vit vraiment la fin de la civilisation occidentale comme on l’a connue. On s’en va dans un univers qu’on ne connaît pas et c’est ça la perplexité. Ce n’est pas tant le découragement.»

La solution à ce sentiment se trouverait à l’intérieur de chacun, selon M. Arcand.

«Au milieu de tous ces bouleversements, j’ai l’impression que la solution, ça ne peut pas être une solution collective. C’est trop compliqué et la société est trop divisée, trop morcelée. Donc au milieu de tout ce tumulte-là, ce qui finit par assurer un peu le bonheur, c’est se trouver un espace à soi [...] se trouver un petit coin où on va réussir à être heureux.»

Le réalisateur ne ferme pas la porte à ce que «Testament», qui est en salles depuis le 5 octobre, ne soit pas son dernier film.

«On ne sait jamais», affirme-t-il.

