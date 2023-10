Travis Kelce trouve que la NFL en fait trop avec les images de Taylor Swift lors de ses matchs

Les dirigeants de la NFL ont admis que la couverture consacrée à la petite amie supposée de Travis Kelce, Taylor Swift, lors de ses matchs était « exagérée ».

L'interprète de Shake It Off a assisté aux deux derniers matchs de la star du football américain pour l'encourager, lui et son équipe, les Kansas City Chiefs. Mais de nombreuses photos de réaction de la star ont été partagées. Trop selon certains.

Lors du dernier épisode de leur podcast New Heights, mercredi (4 octobre 23), Travis Kelce et son frère Jason, également footballeur américain, se sont demandés si la National Football League (NFL) n'en faisait pas un peu trop.

« Je pense que c'est amusant de montrer qui est présent au match », a déclaré Travis Kelce, 33 ans. « Je pense que cela ajoute un peu plus à l'atmosphère, à ce que vous regardez. Mais en même temps, je pense... qu'ils en font un peu trop, c'est sûr, surtout dans ma situation... Je pense qu'ils essaient juste de jouer avec ça. »

Jason Kelce a fait remarquer que les patrons de la NFL ne sont pas habitués à ce que des célébrités assistent à des matchs et les coupent trop souvent. « La NFL est genre : "Regardez toutes ces célébrités de premier plan au match ! Continuez à les montrer, montrez-les" », a ajouté la star des Philadelphia Eagles. « Vous les montrez une fois, vous faites savoir aux gens qu'ils sont là, peut-être qu'après un touchdown vous avez une petite vidéo, mais pas plus. Les gens sont là pour regarder le match. Là, ça faisait beaucoup. »

Taylor Swift a assisté au match dimanche avec ses amis Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Sophie Turner, entre autres. Leur apparition a permis à l'émission Sunday Night Football de NBC d'enregistrer des taux d'audience record.

Dans le podcast Chasin' It with Trey Wingo and Chase Daniel, Travis Kelce s'est vu demander s'il avait anticipé la frénésie médiatique autour de la rumeur de romance. « Je n'en avais aucune idée », a-t-il répondu. « Je n'en avais aucune idée. Et je pense que personne ne l'aurait imaginé, mais je ne peux pas être fâché pour la façon dont ça s'est passé. Voilà ce que j'en dis. »