Un hangar et deux nouveaux appareils pour Air Liaison

La compagnie Air Liaison a fait l’acquisition de deux nouveaux appareils au cours de l’été et a annoncé l’achat d’un hangar à l’aéroport de Sept-Îles.

Selon les dirigeants de la compagnie aérienne, ces investissements majeurs contribueront à améliorer le service qui est régulièrement critiqué.

Un avion à réaction s’est ajouté à la flotte d’Air Liaison qui compte maintenant 12 appareils. Il est affecté à la liaison quotidienne reliant Montréal, Québec et Sept-Îles.

«On gagne en temps, on réussit à faire deux allers-retours dans la journée avec le même équipage, ce qui représente une économie d’échelle importante», a indiqué à TVA Nouvelles le directeur Expérience client et développement des Affaires d’Air Liaison, Yves Côte.

Un autre avion, un Dash-8, a également été acquis cet été pour relier les communautés de la Basse-Côte-Nord.

«L’appareil de la Basse-Côte, le Dash 8, va nous permettre d’augmenter considérablement [le nombre de passagers]. On passe à 34 passagers. On était à 19 précédemment. La capacité cargo est améliorée», a-t-il ajouté.

Air Liaison a également acquis pour 835 000$ un hangar de l’aéroport de Sept-Îles.

«Plus on est propriétaire de nos propres installations, de notre propre ravitaillement, plus on gère efficacement nos temps de vols, de départs, nos retards», a souligné M. Côte.

Les retards et les annulations de vol irritent les voyageurs. Le problème, qui n’épargne aucun transporteur aérien, est devenu un frein au développement économique de la région, déplorent plusieurs élus de la Côte-Nord.

Air Liaison a assuré prendre les critiques au sérieux. La compagnie aérienne a affirmé avoir adopté une nouvelle approche face à sa clientèle.

«Un investissement comme celui-là fait partie de cette stratégie-là. Être à l’écoute plus de notre clientèle aussi et communiquer davantage. On a fait un virage à 360 degrés tout récemment», a expliqué M. Côté.

Air Liaison lance aussi un appel aux gouvernements puisque les équipements de trois aéroports de la Basse-Côte-Nord doivent être modernisés.

«Sur la Basse-Côte-Nord, il y a encore des aéroports qui ne sont pas desservis par un système météo automatisé, ce qui simplifierait grandement la vie de nos ilotes et rendre le niveau de sécurité beaucoup plus grand», a-t-il précisé.

Enfin, Air Liaison reconnait la popularité du programme des billets à 500 $ pour les liaisons régionales. Le seul bémol tient au délai de remboursement des compagnies aériennes par le gouvernement du Québec.

«Le consommateur paie son 500$, le gouvernement nous revient avec la différence du montant au bout de 30 à 45 jours dans le meilleur des cas», a mentionné M. Côté.