Agression d’une enseignante de 65 ans : un témoin dit avoir vu des ciseaux

L’enseignante, qui a été agressée par une élève en pleine classe jeudi, a pu être secourue par un jeune qui est intervenu pour maîtriser l’assaillante de 13 ans.

Il a accepté de livrer son témoignage sur ce qui s’est passé à TVA Nouvelles.

Selon plusieurs élèves de l’École secondaire l’Odyssée-des-Jeunes, l’adolescente qui a frappé sa professeure de 65 ans aurait même été armé de ciseaux.

La direction du centre de services scolaire a toutefois démenti cette information, malgré les nombreux rapports de témoin que TVA Nouvelles a obtenu.

«L’élève a attaqué la prof parce qu’elle avait dit un mot raciste arabe. L’élève l’avait dit, puis la prof l’a répété. L’élève s’est fâchée et a commencé à tirer les cheveux à la prof, elle l’a jetée à terre et a commencé à frapper la prof. Après ça, elle a pris des ciseaux et elle a essayé de frapper la prof», explique l’adolescent qu’on ne peut identifier parce qu’il est mineur.

«On l’a tous vu, tout le monde l’a vu», assure-t-il en faisant référence aux ciseaux.

«Après ça tout le monde est parti de la classe, je suis restée dans la classe. J’ai pris la fille pour qu’elle arrête de frapper la prof. La prof est partie de la classe jusqu’à temps que les T.E.S. arrivent», ajoute l’élève.

«Je l’ai juste pris par en arrière et je l’ai tenue fort. Elle a arrêté de bouger. Elle était fâchée et grognait. Elle était en rage», ajoute le témoin de la scène.

Selon une autre élève, l’agresseure aurait bondi sur sa professeur.

Frappée avec une chaise

La victime de 65 ans a été blessée au haut du corps, a subi un choc nerveux et a été transportée à l’hôpital.

L’enseignante a aussi été frappée avec une chaise.

Questionné quant à savoir pourquoi personne responsable à l’école n’avait appelé le 911, le directeur général du Centre de services scolaire de Laval a déclaré que les policiers se sont présentés sur les lieux avant l’appel.

«C’est arrivé 30 minutes avant la fin des cours, donc on voulait s’assurer que la fin des cours se passe en sécurité, l’élève a été maitrisé, elle s’est calmée, et on voulait surtout prendre soin de l’enseignante», a spécifié Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval.

«La police s’est présentée et on a donné le suivi à cette situation», a-t-il ajouté.

La jeune fille de 13 ans a aussi été transportée en centre hospitalier en lien avec l’aspect psychologique. Elle a ensuite été arrêtée pour agression armée et retirée de l'école.

Des accusations d'agression armée pourraient être déposées contre elle. Personne dans l’établissement scolaire n’a appelé le 911, déplore le syndicat.

- Avec Yves Poirier