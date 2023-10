Centre de jour près d’une école dans Saint-Henri: «ça va être plus sécuritaire» selon Mylène Drouin

La directrice de la Santé publique de Montréal, Mylène Drouin, est persuadée que l'ouverture prochaine du centre supervisé d'inhalation de drogues à proximité d'une école primaire dans le quartier Saint-Henri contribuera à améliorer la sécurité dans le quartier.

Lors d’une conférence de presse, vendredi, Mme Drouin s’est prononcée pour la première fois concernant cet enjeu.

La maison Benoît Labre, située dans le Sud-Ouest, doit emménager dans de nouveaux locaux situés à quelques mètres du marché Atwater et de l’école primaire Victor-Rousselot, où un centre d’inhalation supervisé sera notamment aménagé.

«C'est un centre qui existait déjà, mais là qui est déplacé avec 36 logements, explique-t-elle. Le projet, c'est ça. Il y a des ainés qui ont été évincés, il y a des gens avec des problèmes de santé mentale, et il y a une petite proportion de cette clientèle-là qui consomme des drogues. C'est peut-être 10 personnes par jour.»

«Dans ce centre-là, on va mettre deux cubicules pour ne pas que les gens consomment dehors et qui consomment en dedans, ajoute-t-elle. S’ils font une psychose toxique, ils seront encadrés. Donc on dit que ça va être plus sécuritaire comme ça.»

La directrice de la Santé publique de Montréal dit toutefois comprendre les inquiétudes des parents d’enfants qui fréquentent l’école en question.

«Elles sont tout à fait légitimes les craintes des gens, dit-elle. Il ne faut pas comparer ça à CACTUS, ou un centre avec débit très élevé et où c'est spécialisé pour la toxicomanie.»

Le projet de nouveaux locaux dans son ensemble est approuvé, mais les deux cubicules doivent encore obtenir l'approbation de Santé Canada.