«Il y en avait une sur mon oreiller»: un Montréalais paye 1600$ par mois pour habiter avec des souris

«Je paie 1600$ par mois et je frissonne quand vient le temps de rentrer chez moi»: depuis cinq mois, Djaffar Kaci est aux prises avec un problème de souris que son propriétaire tarderait à régler, malgré ses demandes répétées.

Djaffar Kaci a vite réalisé qu’il n’était pas seul dans son 5 1⁄2 de Montréal-Nord. Un mois après son déménagement, en juin dernier, il a commencé à croiser des souris dans sa cuisine, où elles ont établi leur quartier général.

Depuis, les rongeurs sont partout: dans le salon, les chambres, les couloirs, la salle de bain et les armoires.

«Elles nous passent entre les jambes. Un jour, je suis arrivé chez moi avec mes filles et il y en avait une sur mon oreiller. Maintenant, elles ne veulent plus venir chez moi parce qu’elles ont peur», regrette l’homme qui a la garde de ses enfants une semaine sur deux.

Le Montréalais assure avoir rapidement averti son propriétaire du problème. Ce dernier tarderait toutefois à «prendre les grands moyens» afin d’éradiquer la vermine, selon M. Kaci.

«C’est toujours la même chose: il vient, il bouche un trou, il me donne des pièges, puis il repart en disant que ça devrait suffire. Mais le problème n’est jamais réglé», déplore-t-il.

Le locataire s’est donc résolu à calfeutrer ses portes. Il n’invite plus d’amis chez lui et la moindre miette de pain au sol l’angoisse. Une situation qu’il qualifie d’«invivable».

«C’est rendu que je passe mon temps à chercher et à boucher des trous. Il y a des excréments de souris, je sens leur présence même quand je ne les vois pas», dit-il.

Éradiquer la vermine, le fardeau du propriétaire

Djaffar Kaci est loin d’être le seul dont le logement est envahi par des souris à Montréal.

Au cours des 18 derniers mois, les demandes d’exterminations ont explosé dans plusieurs quartiers de la métropole, affirme le propriétaire de l’entreprise SOS extermination, Oussama Loumrhari.

«On reçoit plusieurs dizaines d’appels par jour de plus qu’à la même période l’an dernier, surtout dans les secteurs densément peuplés comme Le Plateau-Mont-Royal, Saint-Henri, Côte-des-Neiges et Montréal-Nord. On est tellement occupé qu’on doit refuser des contrats. C’est la première fois que ça nous arrive», explique le spécialiste en entrevue à 24 heures.

Si, comme Djaffar Kaci, vous faites partie des locataires malchanceux qui reçoivent la visite de souris, avertissez immédiatement votre propriétaire. Ce dernier a l’obligation de vous en débarrasser, martèle l’avocat spécialisé en droit du logement Antoine Morneau-sénéchal.

«Le propriétaire se doit de persévérer jusqu’à ce que les souris aient disparu du logement et le locataire peut demander une diminution de loyer jusqu’à ce que le problème soit réglé», souligne-t-il.

L’avocat souligne néanmoins que contrairement à ce que dit la loi pour se débarrasser des punaises de lit, le propriétaire n’a pas l’obligation de faire appel à des professionnels pour régler un problème d’infestation de souris. Vous pourriez donc avoir à endurer les souris pour un long moment.

La meilleure stratégie pour un locataire est donc de collaborer pleinement avec son propriétaire afin de régler le problème le plus rapidement possible, insiste l’avocat.

«Si votre propriétaire doit accéder à votre logement, essayez de lui faciliter la vie. Au final, c’est un travail d’équipe», dit-il.

Et si jamais votre propriétaire ne collabore pas, adressez-vous au tribunal administratif du logement (TAL), conclut Me Morneau-sénéchal.