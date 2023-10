Chris Rock et Steven Spielberg préparent un film sur Martin Luther King

Chris Rock en serait à la phase finale des négociations pour réaliser et produire un métrage dédié à Martin Luther King Jr, adapté directement du livre de Jonathan Eig, King : A Life, selon Variety.

Considérée comme la biographie définitive de l'icône de la lutte pour les droits civiques, King: A Life, sortie en 2023 et pour l'heure non traduite en français, s'appuie sur des informations du FBI et des entretiens pour dépeindre le militant comme un « individu courageux mais émotionnellement troublé, qui revendiquait des manifestations pacifiques tout en étant aux prises avec ses propres fragilités et un gouvernement qui le traquait ». Martin Luther King Jr. a été assassiné à Memphis, en 1968, à l'âge de 39 ans.

Ce ne sera pas un début derrière la caméra pour l’humoriste, qui a déjà réalisé Président par accident en 2003, Je crois que j’aime ma femme en 2007, et Top Five en 2014, ainsi que les spectacles de stand-up Amy Schumer: Live at the Apollo, et Chris Rock: Tamborine.

Universal Pictures a pris une option sur le livre pour en faire un film dramatique, Steven Spielberg devant en assurer la production exécutive.

Ryan Jones, vice-président senior du développement de la production chez Universal, a signé pour superviser le projet, actuellement sans titre, pour le studio, avec Amblin Partners de Steven Spielberg et Kristie Macosko Krieger, partenaire de production du réalisateur, qui produira le film au côté de Chris Rock.

Le film biographique n'en étant qu'à ses débuts, aucune décision de casting n'a été annoncée, d'autant que la grève des acteurs n'est pas terminée à Hollywood.