Crise de crédibilité dans les institutions politiques

Après l'élection de Greg Fergus, Pierre Poilievre en a profité pour lancer un nouveau pic au gouvernement de Trudeau. Celui qui pourrait d'après les sondages rafler une majorité si des élections avaient lieu aujourd'hui, jouait au prof d'Histoire en Chambre des Communes mardi.

Je regardais mardi la procédure qui a eu lieux en chambre des communes pour remplacer le président. Écoutant les discours de félicitations de chaque parti, il était clair que le parti conservateur ne voulait pas que cette journée soit une manière pour les libéraux d'attirer la sympathie en parlant de rassemblement, d'impartialité, etc. tous des termes qui qualifient le rôle d'un président en chambre des communes.

En effet, expliquant pourquoi les chaises du parlement étaient vertes, en disant que « les premiers commoners se rencontraient dans les champs » fatigués des règlementations et des taxes « d'une couronne impossiblement cruel », Poilievre a profité de l’événement pour rappeler à la chambre que c'est le gouvernement qui doit se soumettre à la volonté du peuple et non l'inverse, en pointant du doigt le comportement du gouvernement.

Santé démocratique

Cet événement fait poser des questions sur la santé de nos démocraties, alors que presque au même moment, le président de la chambre des communes canadiennes et de la chambre des représentants aux États-Unis, sont destitués ou poussés à la démission pour des raisons bien différentes, heurtant toutes deux la crédibilité de nos institutions démocratiques, il est à se demander si le peuple est vraiment au cœur des préoccupations des élus.

Les jeux de pouvoir sont tels qu'il existe un débalancement complet entre ce qui se passe dans les lieux de rassemblement des représentants et ce qui se passe pour les citoyens qui doivent être représentés. Lorsqu'on regarde les batailles de pouvoir entre Matt Gaetz et Kevin McCarthy, on a l'impression de voir une micro-société dans la Chambre des représentants américaine, à la recherche d'une structure, plutôt qu'une représentation démocratique de la population américaine.

Déconnexion

Au Canada, l'erreur dramatique de Anthony Rota, a mis en cause à l'international la crédibilité de la chambre des communes. Voulant à tout prix marqué le coup et souligner les Ukrainiens en uniforme dans le cadre de l'invasion russe, il a oublié une leçon d'Histoire qui lui aura coûté son poste, oui de nos jours, l'OTAN défend l'Ukraine face à l'invasion russe, mais hier, face à l'Allemagne nazie, notre relation avec ces deux entités était toute autre.

La déconnexion se fait aussi au niveau des choses dites, des lois votées et des effets de ses lois. Allez demander aux 28 communautés autochtones qui doivent encore faire bouillir leur eau en 2023, qui entendent les belles paroles des représentants sur la reconnaissance d'être sur un territoire autochtone non cédé, s'ils sentent que leurs enjeux sont pris à cœur par les élus ou encore à ces familles qui n'arrivaient pas à trouver de logements abordables au 1er juillet. Des besoins de base !!

Photo fournie par Hubert De La Croizetière

Hubert De La Croizetière, Étudiant à la maitrise en science politique, Université de Montréal