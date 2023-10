Deux autres incendies criminels à Saguenay

Deux incendies criminels se sont déclarés, jeudi soir, dans le secteur de Chicoutimi-Nord, à Saguenay. Deux brasiers qui s’ajoutent à l’autre incendie criminel survenu pas plus tard que la semaine dernière, sur la rue Massenet.

Il est encore trop tôt pour faire un lien entre ces trois évènements, a indiqué le Service de police de Saguenay. Sur la rue Roussel, des malfaiteurs ont mis le feu à un bac de compost qui contenait de l’écorce. Éric Tremblay et sa conjointe remercient le ciel d'avoir été absent lorsque les flammes se sont déclarées juste en dessous de leur chambre.

TVA NOUVELLES

«Si on avait travaillé, on aurait été couché et ça aurait peut-être été pire. On n’aurait peut-être pas eu connaissance et on serait peut-être resté là aussi», a indiqué l’homme.

Les dégâts sont considérables. Le sous-sol et la chambre devront être nettoyés puis réparés. À leur arrivée, les policiers ont utilisé l'eau de la piscine pour éviter que le brasier ne se propage, jusqu'à ce que les pompiers prennent le relais.

L'autre incendie criminel a été allumé dans un bac de recyclage, tout près, sur la rue Saint-Émile. Par chance, il n'y a pas eu de dommages. Mais la propriétaire des lieux espère tout de même que la surveillance policière sera augmentée.

Les policiers ne savent toujours pas si les deux incendies ont été allumés par les mêmes personnes. Le dossier a été transféré au Bureau des enquêtes criminelles.