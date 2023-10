Malgré les températures chaudes des derniers jours, l’automne est bel et bien entamé et on se rapproche tranquillement de l’hiver.

En ce début de long week-end, plusieurs se demandent si le temps est venu de préparer leur terrain pour l’arrivée du temps froid.

L’animateur de l’émission «À vos affaires», Simon Philibert, a rencontré David Pronovost, coordonnateur chez G.T.L. Paysagiste, afin de savoir quels travaux effectuer, et aussi quand il faut les faire, à l’extérieur de sa maison.

«Il n’est pas trop tôt. On regarde les végétaux qui commencent déjà à changer de couleur et qui commencent à faner : c’est le bon moment», lance d’emblée M. Pronovost.

Si l’Action de grâce est généralement une bonne période pour préparer son terrain, c’est surtout la météo qui fait office de référence, souligne l’expert.

«S’il y a trop de chaleur, après qu’on ait rabattu, sur une trop longue période, ça va créer des repousses [...] et ça peut être dommageable pour le gel en hiver», explique-t-il.

