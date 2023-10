Excréments de girafe saisis aux douanes: la femme voulait en faire... des bijoux

Les douaniers d’un aéroport du Minnesota ont dû saisir et détruire des excréments de girafe rapportés du Kenya dans sa valise par une Américaine qui souhaitait en faire une «réutilisation inhabituelle» en fabriquant... des colliers avec de la matière fécale.

«Il existe un réel danger à introduire des matières fécales aux États-Unis. Si cette personne [...] n'avait pas déclaré ces articles, il y a de fortes chances que quelqu’un ait contracté une maladie à cause de ces bijoux et développé de graves problèmes de santé», a martelé LaFonda D. Sutton-Burke, directrice des opérations terrains du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à Chicago par communiqué jeudi.

Vendredi dernier, la passagère en question avait été sélectionnée pour une inspection par les agents douaniers spécialistes en agriculture au moment où elle aurait avoué transporter avec elle des excréments de girafe, a rapporté CBS jeudi.

Mais c’est surtout la «réutilisation inhabituelle» prévue par la passagère, voulant tourner le caca de l’animal en collier, qui a surpris les agents, selon le communiqué.

La femme aurait confié avoir déjà fait la même chose avec des excréments d’élan trouvés près de chez elle en Iowa, selon le média américain.

Puisque le Kenya est touché par de nombreuses maladies, dont différentes sortes de peste porcine, la maladie de Newcastle, la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc, les excréments de ruminants nécessitent un permis de vétérinaire pour entrer aux États-Unis, selon le communiqué.

Les matières fécales ont été détruites par stérilisation à la vapeur, conformément au protocole de destruction du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), a précisé le service des douanes américain.

La passagère ayant elle-même déclaré son inhabituel souvenir de voyage, elle ne fera pas face à une amende, qui peut atteindre entre 300 et 1000 $ US en cas de non-déclaration, a conclu le média américain.