Fortes précipitations prévues ce week-end: comment se préparer au pire?

De nombreux citoyens du Grand Montréal se préparent au pire alors qu’on attend de fortes précipitations dans la région cette fin de semaine.

Entre 50 et 80 millimètres de pluie sont prévus.

À Montréal-Nord, par exemple, on n’a pas oublié les inondations du 30 août dernier, qui ont fait de sérieux dégâts dans de nombreux logements.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’expert en bâtiment chez le Groupe Burex, Sylvain Brosseau, a proposé plusieurs idées de gestes qui peuvent être posés pour réduire les risques d’inondation chez vous.

«[Il faut] s’assurer que les becs de gouttière sont bien nettoyés et les prolonger d’au moins quatre pieds pour éloigner l’eau le plus possible de la bâtisse. Si vous avez des descentes de garage, ajoutez des poches de sable dans le haut de la descente à la jonction du trottoir. Ça va diminuer les venues d’eau vers la maison», mentionne-t-il.

M. Brosseau recommande aussi de dégager le puisard devant la porte de garage et de s’assurer que les pompes dans les cuves de captation soient fonctionnelles et bien dégagées au point d’égouttement.

