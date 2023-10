Interdiction des essais nucléaires: la Russie réfléchit à la sortie d'un traité international

La Russie réfléchit à annuler sa ratification du Traité d'interdiction des essais nucléaires après des déclarations de Vladimir Poutine sur l'arsenal russe, a indiqué vendredi le président de la Douma, chambre basse du Parlement russe.

«Le Conseil de la Douma d'État va discuter, lors de sa prochaine réunion» prévue lundi «de la question sur la sortie de la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires», a déclaré Viatcheslav Volodine, dans un communiqué.

Cette annonce intervient au lendemain d'une déclaration de Vladimir Poutine selon lequel une telle sortie pourrait être une «réponse symétrique» aux États-Unis qui n'ont jamais ratifié ce traité.

«La situation dans le monde a changé. Washington et Bruxelles ont déclenché une guerre contre notre pays. Les défis actuels demandent de nouvelles solutions», a assuré M. Volodine.

Jeudi, lors du forum international de Valdaï, en Russie, Vladimir Poutine avait jugé qu'il n'était «pas nécessaire» de durcir la doctrine nucléaire russe à la lumière de l'assaut russe contre l'Ukraine et des sanctions internationales sans précédent contre Moscou.

«J'entends déjà des appels à commencer, par exemple, des essais des armes nucléaires», a-t-il affirmé.

«Les États-Unis ont signé un traité approprié sur l'interdiction des essais nucléaires, et la Russie l'a signé. La Russie l'a signé et ratifié, et les États-Unis ont signé, mais n'ont pas ratifié», a-t-il poursuivi.

Selon M. Poutine, «théoriquement», la Russie «pourrait retirer son accord pour la ratification» dans ce contexte.

Il a aussi affirmé que la Russie était en train d'achever les essais de missiles de nouvelle génération, le Bourevestnik et le Sarmat.