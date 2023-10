Jean-Philippe Dion raconte avoir manqué son «surprise» pour ses 40 ans

Alors qu'il s'apprête à célébrer ses 40 ans ce 7 octobre, Jean-Philippe Dion a vu ses amis et collègues lui organiser une fête... à laquelle il ne s'est pas présenté!

On le sait, Jean-Philippe Dion est un homme occupé, et cette affirmation est d'autant plus vraie depuis quelques semaines alors que l'animateur s'apprête à reprendre les tournages de la prochaine saison de La vraie nature.

Voulant justement se concentrer sur ce blitz de travail qui s'en vient, le futur quadragénaire a pris sa journée de jeudi pour rester à la maison pour travailler. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que ses collègues l'attendaient au bureau pour souligner son anniversaire.



Résultat? Le fêté ne s'est pas présenté à son propre «surprise».



C'est le principal intéressé qui a partagé l'anecdote sur sa page Facebook, en publiant une vidéo que ses collègues lui ont fait parvenir où on les voit lui souhaiter bonne fête.

«J'ai manqué mon party de fête au boulot. Chaque année, autour de la date de mon anniversaire, je suis dans un tourbillon professionnel. Hier, j'ai décidé de m'isoler pour me concentrer sur ma préparation de tournages de La vraie nature et j'ai manqué mon party de fête organisé par mes formidables collègues de Productions Déferlantes. Vous êtes extraordinaires. Je suis chanceux de travailler avec du monde comme vous. Mes 40 ans feront moins mal demain.»



On en profite pour souhaiter à notre tour un joyeux anniversaire à Jean-Philippe Dion!



