Les récentes sorties du ministre François-Philippe Champagne sur le coût du panier d’épicerie ont fait réagir les collaborateurs de l’émission «La Joute».

L’analyste Marc-André Leclerc ne croit tout simplement pas le ministre de l’Industrie lorsque celui-ci soutient que les propriétaires des grandes chaînes d’épicerie canadiennes ont entendu raison et que les prix seront stabilisés dès ce week-end.

«Ça fait deux ans qu’ils sont en retard. Puis là, il nous dit qu’il a vu des plans et que les prix ont baissé cette semaine grâce à lui. C’est ça le problème. C’est un gouvernement qui se réveille parce que ça fait un été difficile en termes de sondages et tout d’un coup, on s’occupe du coût sur les tablettes d’épicerie. C’est ça qui ne fait pas sérieux!», indique le jouteur.

Son collègue Stéphane Bédard n’est pas du même avis; il estime que le gouvernement Trudeau a bien fait d’agir rapidement et soutient que les actions du ministre Champagne ont un impact sur la situation actuelle.

«Il faut que tu mettes de la pression tout le temps. Quand tu es sur un conseil d’administration d’une compagnie et que tu vois que le gouvernement est choqué par les prix, je peux te dire que ça brasse à l’interne», affirme-t-il.

De son côté, Luc Lavoie estime que le manque de concurrence est l’enjeu prioritaire auquel il faut s’attaquer.

«On a laissé se bâtir trois groupes qui sont immenses. C’est ce qu’on appelle un oligopole. Ce n’est pas un monopole, mais c’est aussi dommageable», explique-t-il.

