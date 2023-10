La généalogie génétique s'immisce dans les «cold cases» en France

Plus de 25 ans après son premier viol, Bruno L., surnommé le «prédateur des bois», a été arrêté fin 2022 grâce à la généalogie génétique, une première en France. D'autres cold cases pourraient être résolus, en s'appuyant sur cette technique inédite venue des États-Unis.

Entre 1998 et 2008, cet homme aujourd'hui âgé de 63 ans est soupçonné d'avoir enlevé cinq adolescentes, à chaque fois en pleine rue, les emmenant en voiture en forêt pour les violer avant de les abandonner «quasiment nues», selon des documents d'enquête dont l'AFP a eu connaissance. Le tout à visage découvert, sous la menace d'un couteau.

Malgré un mode opératoire identique, un modèle de voiture, un portrait-robot et de l'ADN retrouvé, il aura fallu attendre le 13 décembre 2022 pour passer les menottes à ce retraité vivant en région parisienne. Il a depuis reconnu la plupart des faits.

«Je m'en voulais tellement. Je voulais (...) qu'on m'arrête, qu'on me soigne», a-t-il assuré en mars aux juges d'instruction.

Le chemin a été long pour trouver le suspect. La police judiciaire française, dont l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), a notamment épuisé toutes les techniques à sa disposition pour exploiter l'ADN retrouvé sur les scènes de crime.

Consulté, le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) n'a fait remonter aucun nom.

La recherche par ADN de parentèle, qui permet d'identifier un suspect en passant par le profil génétique d'un ascendant ou descendant direct présent dans le FNAEG, a également échoué. Comme la demande de comparaison de l'ADN auprès de 194 pays membres d'Interpol.

Jusqu'à 600 000 marqueurs génétiques

En août 2021, une juge d'instruction parisienne délivre alors une commission rogatoire internationale aux autorités américaines pour recourir à la généalogie génétique.

Cette technique a connu son premier grand succès lors de l'arrestation en Californie de Joseph James DeAngelo en 2018, «le tueur du Golden State», auteur de douze assassinats dans les années 1970 et 1980. Le chef de l'OCRVP, Franck Dannerolle, estime même qu'elle permet de résoudre «un cold case par semaine» aux États-Unis. Mais elle ne bénéficie pas de cadre juridique en France.

Cette méthode permet de comparer la trace génétique inconnue avec les bases de données américaines, notamment les millions d'ADN cédés volontairement à des sites proposant des tests généalogiques récréatifs - illégaux en France - par des personnes curieuses de leurs origines.

«On estime à près d'un million le nombre de Français» qui ont fait cette démarche, sur des sites tels que «MyHeritage» ou «23andMe», affirme le colonel Sylvain Hubac, expert en génétique forensique près la Cour de cassation.

Bien moins que les 3,9 millions de profils enregistrés au FNAEG au 31 décembre 2022, selon les chiffres du Service national de police scientifique (SNPS).

Mais avec la généalogie génétique, «on va analyser entre 10 000 et 600 000 marqueurs» spécifiques de l'ADN, quand les profils intégrés au FNAEG n'en comptent qu'une vingtaine, explique le colonel Hubac. «Plus vous analysez de marqueurs génétiques, plus vous pouvez rapprocher des gens qui sont génétiquement éloignés (...) et moins vous avez besoin d'avoir une grosse base de données».

«Il suffit que 2% d'une population soit présente dans ce type de base pour identifier une grande partie d'une population», abonde Claire Lions, experte en empreintes génétiques au SNPS.

Aimé et Juliette

Retour aux États-Unis. Début 2022, le FBI repère des «correspondances multiples» avec l'échantillon transmis par la France puis, en remontant leur ascendance, finit par identifier un couple né au début du XXe siècle, Juliette (1902-1975) et Aimé (1901-1977).

«On est alors devant une énorme forêt d'arbres généalogiques que l'on va commencer à élaguer grâce aux différentes recherches, pour centrer sur le bon arbre qui va nous amener au suspect», résume Franck Dannerolle.

Quatre descendants du couple sont identifiés. Parmi eux, Bruno L., un sexagénaire, dont l'âge et la voiture correspondent aux éléments de l'enquête et qui a été condamné pour attentat à la pudeur en 1983, mais dont les empreintes digitales étaient inconnues des fichiers.

Interrogé sur la légalité du recours à cette technique dans un cadre judiciaire français, le parquet de Paris, en charge des investigations, n'a pas souhaité commenter. La défense de Bruno L. n'a pas requis de nullité.

Et plusieurs magistrats, policiers et avocats, sollicités par l'AFP, soutiennent que cette procédure est conforme au droit.

«Juridiquement, chaque pays exécute les demandes d'enquête étrangères conformément à son droit national, c'est ce qu'on appelle la loi du for», indique à l'AFP Pascal Prache, le procureur du tribunal judiciaire de Nanterre, en charge du pôle national des crimes sériels ou non élucidés.

Ces avancées dans l'enquête du «prédateur des bois» ont convaincu le pôle «cold cases», saisi de 97 affaires à fin septembre, d'y avoir recours.

Depuis le début de l'année, le parquet du pôle travaille en «étroite collaboration avec les États-Unis sur quelques cold cases afin de favoriser leur élucidation».

«Prêts»

Les demandes de coopération sont toutefois conditionnées.

Il faut qu'elles portent «sur des faits extrêmement graves comme les viols sériels, les disparitions d'enfants, les assassinats...», souligne le procureur. «L'autre condition pour faire cette demande est d'avoir de l'ADN, même très peu. Dans de nombreux cold cases, l'ADN est dégradé ou inexistant.»

Par ailleurs, le plupart des portails proposant des tests récréatifs ne donnent pas au FBI l'accès à leurs données, sauf si leurs clients l'acceptent.

À ce jour, la justice française reste dépendante de la bonne coopération des autorités américaines, très sollicitées, notamment par la Suède ou l'Allemagne.

En attendant, les scientifiques de la police et de la gendarmerie se préparent, vont aux États-Unis se former et disposent déjà de séquenceurs ADN compatibles avec la généalogie génétique.

«Nous sommes en mesure de pouvoir générer un profil génétique avec plus de 10 000 marqueurs comparables à ceux présents dans les bases de données de généalogie génétique», assure le colonel Hubac.

«On se tient prêts, notre rôle c'est de proposer et d'être à la pointe de l'innovation», souligne Pierre Pascaud, chef d'état-major de la police scientifique (SNPS). «Si cela implique des investissements évidemment on les proposera aux autorités parce que cela en vaut la peine pour faire éclater la vérité.»

Plusieurs avocats spécialistes des cold cases s'intéressent à cet outil «formidable», tout en prévenant qu'il ne «résoudra pas tous les dossiers», nuance Corinne Herrmann. Ces recherches en généalogie génétique ne sont «pas une preuve en soi», abonde Didier Seban, mais elles servent à «orienter l'enquête» et à «ouvrir de nouvelles pistes».